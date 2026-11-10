В Британии арестовали военнослужащего США по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В чем конкретно подозревается военнослужащий — не уточняется. В публикации упоминаются статьи, вменяемые арестованному: «статьи 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года». Первая статья касается доступа к «защищенной информации», третья — «оказания помощи иностранной разведывательной службе». В пресс-релизе приводятся слова командующего контрразведкой армии США Шона Стинчона, который утверждает, что упомянутому «старшему военнослужащему» была «доверена секретная информация».