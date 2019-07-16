Дело Кирилла Вышинского осталось нерешенным

Подольский районный суд Киева сохранил интригу вокруг дела главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Выйдет ли он из-под стражи, должно стать известно после нового заседания суда, назначенного на 19 июля. Посетившая 15 июля Киев уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подала прошение об освобождении Кирилла Вышинского, отметив, что Генпрокуратура так и не представила доказательств его вины. Тем временем украинские националисты готовят новые акции, накануне выборов в Верховную раду пытаясь не допустить освобождения журналиста, дело которого стало одним из главных раздражителей в отношениях Москвы и Киева.

Очередное заседание Подольского районного суда Киева по делу Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене, закончилось быстро: суд не стал рассматривать дело, перенеся слушания на пятницу. Причиной было обозначено «нахождение судей в совещательной комнате по другому делу». Срок ареста Кирилла Вышинского истекает 22 июля. До этого суд должен принять решение о дальнейшей мере пресечения. Если оно не будет принято, журналист должен быть освобожден.

Накануне решающего судебного разбирательства обвинение и защита успели изложить свое видение ситуации и главные аргументы. «Нельзя исключать политической составляющей переноса из-за повышенного внимания со стороны СМИ и общественности»,— заявил адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский, подтвердив, что в ходе следующего заседания защита «будет просить изменить меру пресечения Вышинскому на личное поручительство». Господин Доманский также попытался дезавуировать главный тезис обвинения о том, что изменение меры пресечения якобы чревато «некими рисками», в частности, возможным побегом Кирилла Вышинского с территории Украины.

Страсти накалились после того, как накануне заседания суда в украинских медиа и соцсетях появились утечки о готовности судей изменить меру пресечения содержащемуся в изоляторе господину Вышинскому и перевести его под домашний арест.

О такой возможности, в частности, заявила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Лариса Сарган. На своей странице в Facebook она сообщила, что судьи могут пойти на этот шаг, и предостерегла их от принятия такого решения. По мнению госпожи Сарган, главный редактор «РИА Новости Украина» настолько важен для Москвы, что его надо не отпускать под домашний арест, откуда у него есть все шансы сбежать, а менять на украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах.

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Пытаясь не допустить изменения меры пресечения Кириллу Вышинскому, госпожа Сарган обратилась за помощью к одному из лидеров украинских националистов, депутату Дмитрию Ярошу, который ответил, что «передал информацию киевским хлопцам». В итоге соратники господина Яроша провели у здания Подольского районного суда митинг и разошлись только после того, как заседание суда было отложено. Прийти на то же место они пообещали 19 июля.

Решительный настрой демонстрирует и сторона обвинения. Как заявил прокурор Евгений Комаровский, в случае изменения меры пресечения Кирилл Вышинский может покинуть Украину, о чем предупредила накануне Лариса Сарган. «На следующем судебном заседании суд поставит на рассмотрение участников процесса вопрос целесообразности продолжения меры пресечения. Сторона обвинения будет настаивать на наличии рисков»,— сообщил господин Комаровский. И добавил: «В настоящее время прокуратура отрабатывает все правовые механизмы в случае освобождения обвиняемого из-под стражи или применения в отношении него залога».

Напомним, что в июне этого года Конституционный суд Украины посчитал не соответствующей Основному закону норму уголовного кодекса, обязывающую брать под стражу всех подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений против государства, в том числе терроризме и госизмене. Судьи посчитали, что у их коллег, рассматривающих особо важные дела, должен быть выбор: отправить обвиняемого в СИЗО или оставить под домашним арестом. Это и предопределило возникшую вокруг дела Вышинского судебную коллизию.

Между тем прилетевшая в Киев и присутствовавшая на заседании Подольского районного суда уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что версия о возможном бегстве Кирилла Вышинского полностью несостоятельна и в случае изменения ему меры пресечения главный редактор «РИА Новости Украина» будет и дальше отстаивать в суде свою невиновность. Госпожа Москалькова также заверила: за время, прошедшее после ареста журналиста, Генпрокуратура Украины так и не представила никаких доказательств его вины. «Я, конечно, буду его всячески поддерживать, поскольку считаю, что предъявление обвинений абсурдно и за год мы не услышали ни одного вразумительного доказательства его участия в тех преступлениях, которые ему инкриминированы»,— отметила госпожа Москалькова. По ее словам, господин Вышинский «крайне заинтересован в том, чтобы судебный процесс с соблюдением всех установленных процедур состоялся с завершением соответствующего решения суда», и исключает любые сценарии его обмена на граждан Украины, задержанных в России.

Напомним, что следователи вменяют в вину Кириллу Вышинскому информационную поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оправдание действий российских силовиков и властей, приведших к утрате Украиной Крыма. Господин Вышинский был задержан в мае 2018 года в Киеве, при обыске в его квартире были обнаружены российские медаль «За возвращение Крыма» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». В наградных удостоверениях, выписанных на имя Кирилла Вышинского, значилось, что медали вручены российскими властями за «объективное освещение событий в Крыму». Вместе с наградами в квартире задержанного было изъято порядка €200 тыс. наличными в разных валютах и паспорт гражданина РФ на его имя.

Летом 2018 года в ходе одного из судебных заседаний господин Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства и попросил защиты у российского президента.

Позже в Государственной миграционной службе сообщили, что заявление об отказе от гражданства юридической силы не имеет, так как по закону его не может подавать лицо, находящееся под следствием. Таким образом, Кирилла Вышинского судят как украинского гражданина, изменившего своей родине. Прокуратура требует для него наказания в виде 12 лет лишения свободы.

В свою очередь, как заявил российский президент Владимир Путин, Кирилла Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». «Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно, он выйдет на свободу»,— добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил надежду на освобождение Кирилла Вышинского по результатам судебного заседания, назначенного 19 июля.

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань