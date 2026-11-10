Над Ленинградской областью сбиты 42 беспилотника

Примерно в 00:20 угроза атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области, в 00:58 — в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» передает, что в некоторых районах Санкт-Петербурга об опасности БПЛА объявили по громкоговорителям.