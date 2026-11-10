Над Ленинградской областью сбиты 42 беспилотника
Силы ПВО сбили 42 беспилотника над Ленинградской областью
Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 42 беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».
Примерно в 00:20 угроза атаки БПЛА была объявлена в Ленинградской области, в 00:58 — в Санкт-Петербурге. «Фонтанка» передает, что в некоторых районах Санкт-Петербурга об опасности БПЛА объявили по громкоговорителям.
С 00:47 петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы. ТАСС пишет, что два самолета, летевших в Санкт-Петербург, были вынуждены приземлиться в Хельсинки.