Окладникова возглавила набсовет Аналитического центра при правительстве
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова назначена председателем наблюдательного совета Аналитического центра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Этим же документом из состава наблюдательного совета исключен Дмитрий Григоренко, который был освобожден от должности вице-премьера — руководителя аппарата правительства еще 19 октября. По предложению Михаила Мишустина, на этом посту его сменила госпожа Окладникова.
С 2005–2012 годы Ирина Окладникова работала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Затем перешла в Минфин РФ, в отдел промышленности гражданского назначения. Прошла путь от советника до начальника отдела. В сентябре 2016 года стала замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина.
В 2018 году назначена и.о. директора, затем — директором департамента бюджетной политики в отраслях экономики. С июля 2020 года — замминистра финансов. 25 июня 2024 года стала первым заместителем министра финансов Антона Силуанова.
За свою карьеру Ирина Окладникова курировала административный департамент, департаменты организации составления и исполнения федерального бюджета, проектного финансирования и инвестиционной политики, цифровой экономики и связи и другое. Действительный государственный советник РФ 1-го класса.