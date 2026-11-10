Окладникова возглавила набсовет Аналитического центра при правительстве

С 2005–2012 годы Ирина Окладникова работала в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Затем перешла в Минфин РФ, в отдел промышленности гражданского назначения. Прошла путь от советника до начальника отдела. В сентябре 2016 года стала замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина.