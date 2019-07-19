Кирилл Вышинский остался под арестом

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный украинскими властями по обвинению в госизмене, останется под арестом еще как минимум на два месяца. Такое решение в пятницу принял киевский суд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности освободить Кирилла Вышинского при условии, что одновременно с этим Россия освободит осужденного на ее территории украинского режиссера Олега Сенцова. Но эту идею отверг даже сам господин Вышинский.

В ходе заседания Кирилл Вышинский и его адвокаты добивались смягчения меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. В свою очередь, обвинители призвали судей продлить ему арест на два месяца. В итоге суд прислушался к последним: арест журналиста продлили до 19 сентября.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Ему вменяют в вину «информационную поддержку самопровозглашенных ДНР и ЛНР», а также «оправдание действий российских силовиков и властей, которые привели к утрате Украиной Крыма». Во время обыска в квартире господина Вышинского были обнаружены российская медаль «За возвращение Крыма» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». В наградных удостоверениях, выписанных на имя Кирилла Вышинского, значилось, что медали вручены властями РФ за «объективное освещение событий в Крыму». Помимо этого в квартире господина Вышинского были изъяты порядка €200 тыс. наличными в разных валютах и паспорт гражданина РФ на его имя.

В России дело Кирилла Вышинского считают политическим и неоднократно требовали немедленного освобождения журналиста.

18 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что первым шагом к началу диалога между Россией и Украиной может стать освобождение журналиста.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины освободить Кирилла Вышинского при условии, что одновременно с этим Россия освободит осужденного на ее территории украинского режиссера Олега Сенцова. Напомним, господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, а в августе 2015 года был приговорен к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Суд счел доказанной версию обвинения, согласно которой в 2014 году он вместе с сообщниками поджег офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе, а также готовился осуществить два теракта в Симферополе. Украинская сторона требует освобождения Олега Сенцова, считая его политическим заключенным. Режиссер подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на незаконное задержание и пытки со стороны РФ. Согласно позиции российских властей, права режиссера не нарушались.

Предлагая обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, Владимир Зеленский также подчеркнул, что Киев будет добиваться освобождения всех граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

«Если мы говорим о доброй воле — и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время,— мы готовы Вышинского поменять. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета»,— заявил господин Зеленский.

Вскоре после заявления президента Украины по этой теме выступил адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский. Он подчеркнул, что господин Вышинский против своего обмена на кого-либо. «Обращу внимание на заявление, которое сделала (уполномоченный по правам человека в РФ.— “Ъ”) Татьяна Николаевна Москалькова, которая, как я понимаю, непосредственно является участником переговоров с украинской стороной. На прошлом заседании, которое было 15 июля, она дала понять, что Вышинский против каких-либо обменов»,— заявил господин Доманский агентству ТАСС.

«Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять»,— подтвердил в ходе судебного заседания сам Кирилл Вышинский. При этом он дал понять, что в любом случае после освобождения хотел бы «продолжить свою работу в профессии».

Елизавета Наумова