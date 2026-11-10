В Болгарии протестующие забросали яйцами кортеж Урсулы фон дер Ляйен
Кортеж главы Еврокомиссии забросали яйцами в болгарской Варне
В болгарской Варне протестующие забросали фруктами, овощами и яйцами кортеж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и болгарского премьер-министра Румена Радева. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Протест организовала правая партия «Возрождение» перед зданием Высшего военно-морского училища имени Николы Йонкова Вапцарова, которое посетили политики. Демонстрация проходила под лозунгом: «Варна хочет мира, а не войны!».
Протестующие выражали недовольство визитом госпожи фон дер Ляйен. Основные требования демонстрантов — не втягивать Болгарию в военный конфликт между Россией и Украиной и чтобы председатель ЕК немедленно покинула страну.
Визит Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию стал частью ее поездок, посвященных вопросам безопасности в Черном море. С июля в регионе участились случаи атак на суда и инфраструктуру, обеспечивающую экспорт нефти и зерна. Под удар также попадают гражданские суда, танкеры и газовозы. По словам госпожи фон дер Ляйен, по согласованию с Румынией и Болгарией ЕС ускорил работу по созданию Центра морской безопасности в регионе.