Укрепление обменного курса

28 августа из зала Киевского апелляционного суда вышел на свободу глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, который провел под арестом больше года. Это стало явным признаком того, что анонсированный ранее масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной может произойти в ближайшие дни и процесс согласования движется в правильном направлении. Заявление одного из киевских адвокатов, занимающихся делами россиян, о том, что обмен откладывается, было опровергнуто другими причастными к нему юристами. Более того, в Генпрокуратуре Украины дали понять, что обмен заключенными может пройти по формуле «35 на 35», а не «33 на 33», как считалось ранее. Опрошенные “Ъ” эксперты утверждают: президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы обмен состоялся — это его личная инициатива, и он крайне заинтересован в ее реализации.

«Рассчитываем на скорое и полное оправдание»

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского, который обвиняется в госизмене и незаконном обороте оружия. Эти обвинения еще не сняты, и господин Вышинский обязан «по первому требованию» приходить на заседания суда. При этом журналист, который находился под арестом с 15 мая 2018 года, заявил, что у него нет «не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия». «Обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать их бессмысленность»,— добавил он. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Вышинский специально отказался от участия в обмене заключенными, который сейчас готовится Киевом и Москвой, так как рассчитывает доказать свою невиновность.

В Москве новость об освобождении Кирилла Вышинского восприняли с воодушевлением, но сразу дали понять, что теперь ждут большего — оправдательного приговора. «Рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример — я говорю о сегодняшнем освобождении — послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине»,— заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был более сдержан:

«Мы приветствуем это решение и пока в оценках ограничимся».

Поприветствовал освобождение Кирилла Вышинского и представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе СМИ Арлем Дезир, который не раз комментировал это дело. Правда, он не упустил возможности напомнить Москве, что она удерживает украинских заключенных. «Я призываю все страны ОБСЕ освободить всех журналистов и творческих деятелей, таких как Сущенко и Сенцов, которые находятся в России»,— написал он в Twitter. Напомним, что Олег Сенцов — украинский режиссер, которого в России осудили на 20 лет по статье «Терроризм», Роман Сущенко — украинский журналист, который, по утверждению ФСБ РФ, занимался шпионажем, за что в 2018 году получил 12 лет лишения свободы.

Взаимовыгодный обмен

Между тем буквально за час до появления новостей из зала Киевского апелляционного суда появилась другая новость, которая вызвала серьезное беспокойство. Как рассказал агентству ТАСС киевский адвокат Валентин Рыбин, специализирующийся на делах россиян и пророссийских активистов, обмен удерживаемыми лицами, который ожидался в ближайшие дни (см. “Ъ” от 23 августа), переносится. «Мы ожидаем приказа президента Украины о помиловании тех лиц, в отношении которых приговоры вступили в законную силу,— сказал он в беседе с "Ъ-FM".— Но пока ребята находятся в местах заключения, их еще пока в пункт сбора не доставляют. Я предполагаю, что (перенос даты произошел.— “Ъ”) не без участия каких-то недоброжелателей из команды президента Украины, какие-то вопросы, палки в колеса вставляются». В комментарии украинскому изданию Strana.ua господин Рыбин уточнил, что «в списке украинской стороны из 33 человек трое оказались фантомами — то есть людьми, которые уже были в 2017 году обменяны или освобождены». «В связи с этим произошла определенная заминка,— добавил он.— Скорее всего, в списке будут проводиться какие-то замены, и туда попадут люди, которые желают попасть на обмен, а не высказывают позицию относительно правомерности их привлечения к ответственности».

Как ранее писал “Ъ”, согласованный формат предполагает возвращение на Украину всех моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Вместе с сопровождавшими корабли сотрудниками Службы безопасности Украины их 24 человека. Об именах оставшихся фигурантов списка можно только догадываться — ни с российской, ни с украинской стороны списки опубликованы не были. При этом официально дата обмена не называлась, хотя источники “Ъ” в Киеве говорили, что он пройдет «до конца месяца».

Впрочем, собеседник “Ъ” в Москве, знакомый с ходом подготовки обмена, опроверг слова господина Рыбина и даже заявил, что они «вредят процессу».

«Адвокат говорит ерунду. Вся работа, которая должна быть сделана, чтобы обмен состоялся, ведется в штатном режиме. Любой разговор об этом только вредит ситуации»,— заверил источник “Ъ”.





Он также не исключил, что обмен действительно пройдет в ближайшие дни, как и планировалось.

Не подтвердил слова господина Рыбина и другой киевский адвокат, готовящий своего подзащитного (бывшего бойца «Беркута» Александра Саттарова) к обмену, Игорь Свинцицкий. «По моим данным, никаких изменений нет и обмен должен состояться. Мы ждем. Мой подопечный находится в пункте сбора и ждет»,— сказал он украинскому изданию «Обозреватель».

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в среду вечером дала понять, что планы провести массовый обмен заключенными (причем по формуле «35 на 35», а не «33 на 33», как предполагалось ранее) остаются в силе. Она отметила, что изменение меры пресечения журналисту «состоялось в рамках подготовки к обмену и с согласия самого Вышинского».

«Безусловно, сейчас будут различные спекуляции, но, на мой взгляд, все идет к тому, что обмен все же состоится,— сказал “Ъ” эксперт по Украине, автор Московского фонда Карнеги Константин Скоркин.— Но, конечно, если это произойдет на фоне начала работы нового созыва Верховной рады (первое заседание пройдет в четверг.— “Ъ”), то сложится определенный пазл побед, выгодный команде Зеленского». Эксперт также обратил внимание на разницу в отношении к обмену заключенными в России и на Украине. «Для России все “герои Антимайдана”, которых судили в Киеве,— не фактор внутренней политики. Они существуют на периферии пропаганды, в то время как для Украины тема пленных, “возвращение наших” — одна из центральных тем»,— отметил господин Скоркин, предположив: решение этого вопроса «наполнит содержанием» весь мирный процесс. «Возможно, за этим последует что-то еще, связанное с разведением войск, перемирием»,— сказал он.

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, в свою очередь, обратил внимание на другой аспект: «Изменение меры пресечения Кириллу Вышинскому — знаковый шаг, который при прежних властях был бы невозможен. И он повышает вес Зеленского в глазах западных партнеров. Таким образом он демонстрирует, что готов идти на уступки в гуманитарной сфере, которые, впрочем, мало к чему обязывают в политической плоскости».

Кирилл Кривошеев