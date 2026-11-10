Ирак запретил посадку самолета со сборной Ирана по футболу
Ирак не пустил в Басру самолет со сборной Ирана из-за санкций США
Ирак запретил посадку в аэропорту Басры самолета со сборной Ирана по футболу на борту. Решение связано с санкциями США, введенными против иранских авиакомпаний. Об этом сообщает Reuters.
Как уточнили двое сотрудников аэропорта Басры, запрет был введен Управлением гражданской авиации Ирака. Представитель ведомства пояснил, что Багдад пошел на этот шаг, так как не мог рисковать нарушением американских ограничений.
Самолет вернулся в Иран. По словам представителя иранского консульства в Басре, национальная команда доберется до места назначения по суше. Сборная направлялась в Ирак для участия в турнире четырех наций, в котором также выступают команды Ирака, Ливана и Палестины.
В сентябре США объявили о введении санкций против любых международных компаний, сотрудничающих с иранскими авиаперевозчиками. В список попали 27 иранских авиакомпаний.