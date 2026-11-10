Научному руководителю Центра Гамалеи присвоено звание Героя Труда

Александр Гинцбург работает в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с 1982 года. С 1999 по 2025 год был директором центра, с декабря 2025 года — научным руководителем центра. В 2020 году в центре была создана вакцина «Спутник V» против COVID-19.