Научному руководителю Центра Гамалеи присвоено звание Героя Труда
Путин присвоил научному руководителю Центра Гамалеи Гинцбургу звание Героя Труда
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Центра Гамалеи Александру Гинцбургу. 10 ноября господин Гинцбург отмечает 75-летие.
Указ президента о присвоении звания Александру Гинцбургу опубликован на портале правовых актов. В документе написано, что звание присвоено «за особые заслуги перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки здравоохранения».
Ранее Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Гинцбургу. В ней президент указал, что господин Гинцбург посвятил жизнь науке, развитию лучших традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии.
Александр Гинцбург работает в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с 1982 года. С 1999 по 2025 год был директором центра, с декабря 2025 года — научным руководителем центра. В 2020 году в центре была создана вакцина «Спутник V» против COVID-19.