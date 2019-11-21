Украина не исчерпала керченский инцидент

Несмотря на возвращение Украине и кораблей, и моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе год назад, Киев намерен добиваться признания России виновной и выплаты ему компенсации. Такова цель украинского иска в Международный арбитражный суд в Гааге, первые слушания по которому прошли в четверг.

Постоянный арбитражный суд в Гааге начал процессуальные слушания по иску Киева против России. Он касается трех украинских кораблей — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые год назад — 25 ноября 2018 года — пытались пройти через Керченский пролив без уведомления российской стороны и были задержаны. Это событие еще больше обострило российско-украинские отношения: за ним последовало введение военного положения в ряде областей Украины, чего не было даже во время активных боев в Донбассе.

По мнению украинской стороны, российские пограничники нарушили Конвенцию ООН по морскому праву.

По словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, которая представляла позицию Киева на заседании, речь идет о «фундаментальном принципе международного обычного и морского права — абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей».

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На сегодняшний день фактические последствия прошлогоднего инцидента в Керченском проливе улажены: 24 моряка вернулись на родину еще в сентябре, а корабли отбуксировали в украинский порт Очаков в среду, 20 ноября.

Впрочем, как дала понять Елена Зеркаль, Киеву этого недостаточно. По ее версии, возвращение моряков и кораблей — это лишь выполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву, который «не был и не является главной целью». «Наша цель — установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИДа от 1 апреля 2019 года»,— писала она на странице в Facebook.

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Предсказать, какими будут последствия украинского иска пока сложно: слушания в четверг проходили в закрытом режиме и были лишь процедурными. Сам процесс, несмотря на желание Украины добиться «оперативного рассмотрения», может растянуться на долгое время. Например, сама госпожа Зеркаль привела пример дела нидерландского судна Arctic Sunrise. Оно было задержано ФСБ России в сентябре 2013 года, дело в Гаагском арбитраже инициировано 4 октября, а решение вынесено лишь 14 августа 2015 года.

Правда, остается не до конца понятным, в какой степени точка зрения Елены Зеркаль, которая работала еще с прежним главой МИД Украины Павлом Климкиным, соответствует позиции нынешних властей Украины. Президент Владимир Зеленский никак не комментировал начало слушаний в Гааге, хотя накануне посещал возвращенные корабли в Очакове.

Ранее не отреагировал президент и на другое аналогичное событие — 8 ноября Международный суд ООН принял к рассмотрению иск, в котором Киев обвиняет Москву в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма. Речь в нем идет о конфликте в Донбассе, и в том числе о крушении пассажирского рейса MH-17 Амстердам—Куала-Лумпур.

В интервью с госпожой Зеркаль, опубликованном 19 ноября, журналисты программы «Вон оно как» пытались выяснить причины молчания президентского офиса. «Это необходимая дипломатия, или же они не хотели бы нашего выигрыша?» — спросила ведущая Алиса Юрченко. «Я думаю, все нормальные люди переживают за страну,— ответила госпожа Зеркаль.— Возможно, это для создания более позитивного фона для личного общения». Напомним, что первое «личное общение» между президентами России и Украины может произойти 8 декабря, на саммите в «нормандском формате». Тем не менее из того же интервью понятно, что разногласия у Елены Зеркаль и Владимира Зеленского есть. «Я не могу противодействовать (России.— “Ъ”), будучи дипломатом, внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента»,— сказала она, пообещав вскоре уйти в отставку.

Однако, по мнению доцента факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, переживания госпожи Зеркаль напрасны.

«Украина остается все той же, поменялась лишь тактика,— сказал “Ъ” господин Суздальцев.— При экс-президенте Петре Порошенко Россию старались держать в изоляции и глушить санкциями, чтобы она сломалась. У Зеленского тактика другая — так же глушить санкциями, но вытащить из изоляции, усадить за стол переговоров и давить уже там — с помощью западных партнеров». Судебные процессы в Гааге эксперт считает лишь одной из мер такого давления. «Им нужны победы любой ценой, хоть в чем-то»,— резюмировал он.

Стоит отметить, что есть в отношениях Москвы и Киева и позитивные сигналы, касающиеся взаимодействия в приграничных водах. Например, страны обсуждают проект протокола об урегулировании рыбной ловли в Азовском море. «Рассчитываем, что до начала года все будет легализовано и подписано»,— заявил 19 ноября заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Кирилл Кривошеев