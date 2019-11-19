Париж стоит встречи

Кремль подтвердил, что саммит в «нормандском формате», на котором впервые встретятся президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря. Их двусторонние переговоры в принимающей саммит Франции не планируются, говорят источники “Ъ”. Но полностью исключать такую возможность, по их словам, все же нельзя. Проблем, которые могут быть решены только на таком уровне и в прошлом решались именно на нем, в российско-украинских отношениях хватает. Москва и Киев сейчас находятся на пороге газовой войны.

В понедельник наступила полная определенность с датой саммита по Донбассу в «нормандском формате». Лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся в Париже 9 декабря, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эту же дату 15 ноября со ссылкой на Елисейский дворец опубликовало агентство Bloomberg. Спустя два дня информацию подтвердила Москва. По словам господина Пескова, это будет «долгожданный» (встреч не было с 2016 года) и «очень серьезный» саммит.

Позже Кремль сообщил о телефонном разговоре руководителей России и Франции. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, говорится в пресс-релизе на официальном сайте российского президента, основное внимание уделили ситуации на Украине «с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате"». «Отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса»,— отметили в Кремле.

Господин Путин также проинформировал коллегу о передаче Украине ее кораблей, задержанных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Эмманюэль Макрон, отмечается в сообщении Елисейского дворца о разговоре, приветствовал этот факт, заявив: такой жест может помочь наладить диалог между Россией и Украиной.

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О том, что Россия до саммита в Париже передаст Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», “Ъ” сообщил 16 ноября. На следующий день за ними из Одессы выдвинулись украинские буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также аварийно-спасательное судно «Сапфир». 17 ноября из Керчи, где стояли украинские суда, российские буксиры начали их транспортировку к заранее согласованному месту передачи в Черном море, а 18 ноября корабли оказались в распоряжении Украины.

В качестве места передачи судов в украинских СМИ фигурировал мыс Тарханкут. Позже выяснилось, что суда вернули в нейтральных водах у мыса Опук — неподалеку от Керченского пролива. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с переговорами о возвращении кораблей, место определила Россия, уведомившая Украину нотой с координатами. Источник сообщил, что Киев во время переговоров давал понять, что хотел бы забрать свои катера и буксир в Азовском море — то есть там, куда они направлялись год назад (корабли тогда шли в порт Мариуполя). Но Москва на это не пошла, поскольку это означало бы завершение начатой год назад операции по проходу украинских судов в Азов через Керченский пролив.

«Никто не хотел помогать им в завершении их операции. Поэтому мы вернули их там, где взяли»,— сказал собеседник “Ъ”.

Урегулирование проблемы, возникшей в прошлом году, лишает Киев возможности поднимать этот вопрос в будущем. Кроме того, передача судов означает выполнение Россией майского решения Международного трибунала ООН по морскому праву, который постановил, что РФ должна вернуть суда Украине, а также освободить их экипажи.

Напомним, что 24 украинских моряка, задержанные почти год назад в результате «керченского инцидента», вернулись на родину в сентябре в результате обмена осужденными и задержанными лицами, который осуществили Россия и Украина.

Возвращение Киеву судов положительно оценивает не только Эмманюэль Макрон. В Москве также считают, что это, а также сентябрьский «большой обмен», улучшает фон для предстоящих в Париже переговоров в «нормандском формате». «Теперь другая атмосфера (для переговоров.— “Ъ”)»,— констатирует источник “Ъ”, занимающийся украинским направлением в российских госструктурах.

Он не исключил, что в Париже, помимо четырехсторонних переговоров по Донбассу, может состояться и двусторонний контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально»,— сказал собеседник. Другой источник “Ъ”, впрочем, отметил, что встреча с глазу на глаз не планируется и не рассматривается Москвой: «По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов» (“Ъ” сообщал о его содержании 30 октября). Тем не менее категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.

В российско-украинских отношениях хватает проблемных сюжетов. Один из важнейших вопросов — судьба транзита российского газа через Украину с 2020 года. Действующий контракт истекает уже 1 января. Россия не скрывает, что собирается минимизировать поставки газа через украинскую газотранспортную систему. Это можно будет сделать после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» в первые месяцы 2020 года. «Газпром» 18 ноября заявил о готовности продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований со стороны «Нафтогаза Украины». В частности, речь идет о $2,6 млрд, которые «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже. Украинская компания также собирается требовать с «Газпрома» еще $12 млрд в арбитраже за отсутствие плановой загрузки трубы, что, по мнению «Нафтогаза», приведет к ее ускоренной амортизации. «Нафтогаз» заявлял, что готов вести конструктивные переговоры, но полностью «обнулять» судебные претензии точно не намерен.

Таким образом, формально переговоры находятся в тупике, который потенциально может привести к прерыванию транзита с нового года, такую возможность в конце прошлой недели не исключил и президент РФ Владимир Путин. Раньше подобные вопросы нередко выносились на высший уровень.

Владимир Соловьев, Татьяна Дятел