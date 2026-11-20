Главные новости к утру 20 ноября
Путин прилетел в Таджикистан
Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан, где у него запланированы переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на трехсторонних переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином основное внимание уделялось Украине.
Дональд Трамп призвал европейских лидеров общаться с Владимиром Путиным напрямую, сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
По информации The Wall Street Journal, глава израильской разведки Роман Гофман призвал США возобновить удары по Ирану.