На втором этапе предлагается выделить внутри категории «население» группы, на которые предельный индекс распространяться не будет. В теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Авторы проекта считают площадь жилья косвенным показателем доходов и расходов граждан. Для семей с инвалидами, пенсионерами, ветеранами и других льготных категорий предлагается предусмотреть исключения из применения норматива площади. Возможность разделить домохозяйства на тарифные группы в водоснабжении и водоотведении предлагается рассмотреть по итогам применения механизма в теплоснабжении.