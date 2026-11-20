Капитальный ресурс
Дифференциацию коммунальных тарифов могут начать с бизнеса
В России обсуждают поэтапную дифференциацию коммунальных тарифов. По данным “Ъ”, на первом этапе регионам могут дать право увеличивать инвестиционную составляющую тарифов для бизнеса, а на втором — вывести часть домохозяйств из-под действия предельных индексов роста платы за коммунальные услуги. Предполагается, что это поможет привлечь средства на модернизацию изношенных сетей и сократить бюджетные субсидии коммунальным предприятиям. Участники рынка предупреждают о необходимости тщательной проработки механизма, а эксперты — о рисках перекрестного субсидирования и роста нагрузки на потребителей.
Регионам предлагают дать право устанавливать разные инвестиционные надбавки к тарифам на тепло, воду и водоотведение в зависимости от категории потребителей. Такой механизм описан в проекте доклада в Белый дом, с которым ознакомился “Ъ”. Авторы рассчитывают, что это позволит привлечь больше средств на модернизацию коммунальных сетей и сократить расходы регионов на компенсации ресурсоснабжающим организациям (РСО). Предложения подготовлены в рамках правительственной «дорожной карты» по улучшению условий ведения бизнеса до 2030 года. Доклад планируется направить в правительство в декабре.
Об обсуждении инвестиционных надбавок к тарифам на тепло, воду и водоотведение 26 октября в Совете федерации сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Федор Козлов. Как писала «Парламентская газета», средства предлагается направлять на обновление коммунальной инфраструктуры. По словам господина Козлова, концепцию дифференциации тарифов разослали в федеральные органы власти, на тот момент согласованного варианта у ведомств еще не было. В проекте сроком направления доклада в правительство указан декабрь 2026 года.
На первом этапе авторы доклада предлагают дифференцировать тарифы на тепло, воду и водоотведение по размеру инвестиционной надбавки для трех категорий потребителей — населения, бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе бизнеса. Ограничение роста платы индексом на этом этапе предлагается сохранить для населения. Для запуска механизма потребуется изменить подзаконные акты и определить, кого приравнять к населению в части коммунальных ресурсов, используемых для бытовых нужд.
Инвестиционную составляющую регуляторы продолжат учитывать в тарифах на основании утвержденных инвестпрограмм.
К убыточности сектора приводит разрыв между инфляцией и индексом изменения платы граждан за коммунальные услуги, считают авторы концепции.
Сейчас индексами ограничивается рост платежей за коммунальные услуги только для категории «население», но «опосредовано ограничения распространяются на все категории потребителей, включая бюджетных и прочих потребителей, а также обеспеченных граждан», отмечают авторы инициативы. За 2014–2025 годы, по их оценкам, накопленное отставание составило 39,1 процентного пункта. Как следствие, недополученная необходимая валовая выручка в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении оценивается примерно в 1,27 трлн руб. в год в ценах 2025 года.
На втором этапе предлагается выделить внутри категории «население» группы, на которые предельный индекс распространяться не будет. В теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Авторы проекта считают площадь жилья косвенным показателем доходов и расходов граждан. Для семей с инвалидами, пенсионерами, ветеранами и других льготных категорий предлагается предусмотреть исключения из применения норматива площади. Возможность разделить домохозяйства на тарифные группы в водоснабжении и водоотведении предлагается рассмотреть по итогам применения механизма в теплоснабжении.
Таким образом, предлагается переложить большую часть расходов на модернизацию коммунальной инфраструктуры на коммерческих потребителей и домохозяйства, которые перестанут попадать под действующие ограничения. В докладе не уточняется, насколько могут увеличиться тарифы и какое количество граждан может затронуть реформа.
4,5 триллиона рублей
могут составить инвестиции в обновление коммунальной инфраструктуры до 2030 года
Согласно официальной статистике, на которую ссылаются авторы концепции, в замене нуждаются около 43% водопроводных, 46% канализационных и 30% тепловых сетей. Более половины РСО убыточны. Региональные бюджеты также могут получить выгоду от сокращения компенсационных выплат коммунальным предприятиям. В 2025 году объем межтарифной разницы в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении достиг 287 млрд руб., следует из доклада. До 2030 года Россия планирует направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,5 трлн руб. из различных источников.
В Минстрое “Ъ” сообщили, что предложения по дифференциации коммунальных тарифов прорабатывают с участием бизнеса и органов власти: «Дополнительных решений в части дифференцированных тарифов не утверждено».
Там пояснили, что изменения возможны после оценки последствий и согласования с заинтересованными ведомствами, с учетом позиций регионов и экспертов. В Минстрое напомнили, что тарифы ежегодно устанавливают региональные регуляторы после проверки экономической обоснованности предложений коммунальных организаций, а мониторинг тарифов ведет ФАС. По данным министерства, субсидии на оплату ЖКУ получают около 2 млн семей, компенсации — свыше 30 млн человек. Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов семьи на ЖКУ составляет 22%, при этом 36 регионов снизили этот порог до 10–15%.
В Минэнерго “Ъ” заявили, что получили предложения рабочей группы и концепцию дифференциации тарифов, рассмотрят их с другими ведомствами, регионами и экспертами и сформируют позицию с учетом надежности и безопасности теплоснабжения, доступности услуг для потребителей и необходимости привлечения инвестиций.
В ФАС “Ъ” сообщили, что законодательство уже позволяет дифференцировать тарифы на тепло, воду и водоотведение по системам и территориям, с учетом объемов потребления и качества услуг, а в теплоснабжении — также по виду и параметрам теплоносителя.
Кроме того, регионы могут устанавливать льготные тарифы для отдельных категорий потребителей. С 1 сентября, напомнили в службе, вступили в силу положения федерального закона №576, уточняющие требования к инвестпрограммам и случаи их обязательного утверждения, закрепляющие целевую амортизацию и вводящие регуляторные соглашения для привлечения инвестиций. «Иную модель дифференциации тарифов ФАС будет прорабатывать при поступлении соответствующих проектов актов»,— отметили там.
В генкомпании «Т Плюс», чей глава Павел Сниккарс руководит также профильной рабочей группой, сообщили, что участвуют в обсуждении возможных подходов к дифференциации коммунальных тарифов. Там считают, что дифференцированные тарифы хорошо зарекомендовали себя в электроэнергетике, однако их распространение на теплоснабжение требует дополнительной проработки. При этом дифференциация является лишь одним из возможных механизмов, а ее внедрение должно учитывать баланс интересов всех участников отрасли, подчеркнули в «Т Плюс».
Директор по взаимодействию с органами власти «Росводоканала» Сергей Кржановский считает, что введение разных тарифов для разных групп потребителей позволит РСО компенсировать расходы, не увеличивая финансовую нагрузку на наименее защищенные группы, прежде всего на население. При этом ограничение роста платы предельными индексами должно сохраняться при одновременной адресной поддержке именно тех граждан, кто в ней нуждается. Целесообразность реализации второго этапа (разделение населения на дополнительные категории) можно будет определить по итогам реализации первого этапа, пояснил он.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что идея дифференциации тарифов с учетом экономических возможностей потребителей имеет смысл, однако предложенный механизм сопряжен с существенными рисками. Установление различных тарифов без объективных экономических и технологических оснований может противоречить принципам тарифного регулирования и привести к возникновению перекрестного субсидирования.
«Разделение населения по уровню доходов и объемам потребления потребует создания сложной и дорогостоящей системы администрирования, при этом повышенные тарифы могут затронуть и малообеспеченные семьи, например, проживающие в квартирах большой площади. Кроме того, увеличение нагрузки на отдельных потребителей может стимулировать их к отказу от централизованного теплоснабжения, что приведет к дальнейшему росту тарифов для остальных»,— отмечает он. По мнению эксперта, более эффективным решением было бы развитие адресной социальной поддержки и использование действующего механизма бюджетной компенсации межтарифной разницы.
Газета «Коммерсантъ» №215от 20.11.2026, стр. 1