Российскому танкеру припомнили Керченский пролив

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области задержала в четверг российский танкер Nika Spirit (ранее называвшейся Neyma): по ее мнению, именно с помощью этого судна российские пограничники блокировали Керченский пролив в ноябре 2018 года. Танкер сам зашел в порт Измаил с грузом. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, этот инцидент — «очень плохая новость», которая говорит о том, что «кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации». В течение нескольких часов экипаж из 15 человек отпустили. Судно пока останется в порту.

«Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе,— сообщило в четверг украинское ведомство в Facebook.— Следствие установило, что танкер Neyma с целью сокрытия его причастности в незаконных действиях и акте агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, был переименован российскими владельцами в Nika Spirit».

Украина задержала российский танкер Neyma. Главное Читать далее

Задержать судно украинским силовикам было несложно: оно само зашло в порт Измаил на Дунае. На фотографии, опубликованной СБУ, видно корму судна с российским флагом.

Кроме того, спецслужба опубликовала видеозапись, состоящую в основном из снимков задержания. Согласно сопроводительному тексту, на танкере «ведутся санкционированные украинским судом следственные действия — обыск».

По данным источника агентства «Интерфакс», экипаж судна составляет 15 человек. Российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сразу же связалась по телефону со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, чтобы узнать об их судьбе. Госпожа Денисова, в свою очередь, пообещала выяснить все необходимые сведения у СБУ.

Задержание российского танкера вызвало мгновенную реакцию политиков. Одним из первых его прокомментировал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев. «Либо СБУ действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де-факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики. Либо СБУ Украины действует по собственному разумению и в обход президента, пытаясь втянуть его в эту заскорузлую провокацию. Что не менее плохо, потому что тогда Зеленский — всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива»,— написал сенатор в Facebook.

«Это очень плохая новость. Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. Мы будем тщательно разбираться в происшедшем»,— заявил агентству «РИА Новости» замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Впрочем, в течение пары часов после задержания судна украинское издание Strana.ua со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что экипаж отпущен на свободу, правда, моряки обязаны являться на допросы к следователю. «Чисто юридически это не мешает им выехать из Украины — по делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют»,— отмечает издание. Позднее эту информацию подтвердило и российское посольство РФ в Киеве.

«Экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, судно остается в порту Измаила»,— сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.





«Граждане России, составляющие экипаж арестованного в Измаиле танкера Nika Spirit (в прошлом Neyma), не задерживались украинскими спецслужбами и в ближайшее время должны вернуться домой,— сообщает издание Timer-odessa.net со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.— По их информации, сотрудники СБУ установили, что все члены экипажа, находившиеся на борту танкера, устроились туда уже после событий в Керченском проливе в ноябре минувшего года и, следовательно, не могут нести за них никакой ответственности». В Россию моряки направились через Кишинев.

Напомним, 25 ноября прошлого года у берегов Крыма произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Два украинских катера и буксир переходили из порта Одесса в порт Мариуполь, попытавшись пройти через Керченский пролив. Украинская сторона до сих пор считает любые ограничения незаконными и ссылается на соглашение с РФ, гарантирующее свободу судоходства как в проливе, так и в Азовском море. Российская же сторона обвинила украинские ВМС в пересечении госграницы, задержала судна и арестовала два десятка украинских моряков. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам до 24 октября.

В ходе инцидента 25 ноября Керченский пролив был закрыт для судоходства: поперек фарватера под Крымским мостом встало грузовое судно без опознавательных знаков. Как сообщал телеканал «Россия 24», его пригнали два буксира. Российские власти никогда не раскрывали название судна, перекрывавшего Керченский пролив. Однако в украинских СМИ с уверенностью говорили, что это было именно Neyma. Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко в своей публикации на портале «theБабель» также отмечал, что передавал «документацию по этому инциденту в Еврокомиссию и Военную прокуратуру Украины». «Например, вот этот старый танкер, который россияне поставили под Керченским мостом, чтобы преградить путь украинским катерам. У него были закрашены название и номер IMO (уникальный идентификационный номер.— “Ъ”). Мы установили, что это было за судно, его данные — танкер Neyma стоял на ремонте на Керченском судостроительном заводе с января 2017 года, российская фирма-владелец "Метида" на сегодняшний день находится в стадии ликвидации»,— писал господин Клименко.

Что известно о танкере Neyma Читать далее

Внешний вид танкера на фото, сделанном в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и на снимках судна Neyma на трекинговых сервисах совпадает практически полностью. Единственное отличие заключается в том, что у танкера Neyma корма и нос покрашены синей краской полностью, а у танкера из Керченского пролива — только до линии палубы.

Информацию СБУ о том, что речь идет об одном и том же танкере, частично подтверждает трекинговый сервис Marine Traffic, где говорится о существовании судна Neyma, поменявшего название на Nika Spirit. Кроме того, из сервиса можно узнать, что танкер был построен в 1989 году в Болгарии, а порт его приписки — Таганрог.

Кирилл Кривошеев, Галина Дудина