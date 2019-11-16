Все вернем, а флот не опозорим

Как стало известно “Ъ”, Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов. Проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Корабельные страсти

Россия и Украина, в сентябре обменявшиеся задержанными и осужденными лицами, в ближайшее время урегулируют еще один проблемный вопрос. Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Два информированных источника “Ъ” подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть эти суда. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

По словам собеседников “Ъ”, возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Суда, говорят источники “Ъ”, вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. По версии российской стороны, они незаконно вошли в территориальные воды РФ и поэтому были блокированы и в итоге задержаны (после инцидента их доставили в Керчь). Во время столкновения российские пограничники применили оружие — ранения получили три украинских моряка. ФСБ назвала инцидент провокацией, поскольку Россия не уведомлялась в установленном порядке о проходе кораблей военно-морских сил Украины через пролив. Киев же считает, что разрешение и не требовалось.

Дело плывет в суд

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что РФ должна вернуть суда украинской стороне и освободить их экипажи — 24 украинских моряка также были задержаны. В сентябре Москва частично выполнила решение инстанции: моряки улетели на родину в результате обмена осужденными и задержанными лицами, который осуществили Россия и Украина.

В уголовном деле о нарушении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ), которое расследовало следственное управление ФСБ РФ, 25 томов. Адвокат Николай Полозов сообщил, что после обмена 24 граждан Украины большинство его коллег вышли из дела и с материалами знакомится только он один. Защитник отметил, что он уже все прочитал и вскоре приступит к изучению вещественных доказательств, в том числе видео- и аудиозаписей. Сколько их приобщено к делу, защитник не знает, зато тактику своих действий уже в целом продумал.

После завершения процедуры, которая сейчас ведется, он подаст следователю ФСБ ходатайство о прекращении уголовного дела и преследования его фигурантов. Поскольку вину никто из них не признал, защитник полагает, что дело должно быть закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Впрочем, как уже сообщали источники “Ъ”, близкие к следствию, вскоре запланирована передача материалов в суд, который рассмотрит дело моряков в заочном режиме. Подобная процедура предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), но сторонам, если дело дойдет до такого разбирательства, еще предстоит соблюсти некоторые формальности. Генпрокуратура России по ходатайству ФСБ должна затребовать экстрадиции освобожденных моряков, а получив отказ (Украина своих граждан не выдает), вынести постановление о том, что соответствующие переговоры зашли в тупик и дело подлежит суду без подсудимых.

В случае заочного разбирательства на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая перед обменом поручилась за каждого из моряков перед следователем ФСБ (на основании этого их выпустили из СИЗО «Лефортово»), в соответствие с ст. 103 УПК может быть наложено взыскание в размере до 10 тыс. руб. Господин Полозов не исключает такого развития событий, надеясь, что дело все-таки прекратят, передав Украине арестованные суда и другие вещдоки, тем более что страны сейчас ведут переговоры о новых обменах.

Курс на саммит

Говоря о возвращении кораблей, один из источников “Ъ” допустил, что это может произойти до конца ноября: «Может, даже на следующей неделе». Если все пойдет по этому сценарию, то вопрос о кораблях будет закрыт до саммита в «нормандском формате», на котором лидеры Германии, России, Украины и Франции должны будут обсудить дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Принять саммит должен Париж.

Москва, напомним, обуславливала проведение встречи согласованием «формулы Штайнмайера» (названа по имени экс-главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, если ОБСЕ признает их свободными и честными.— “Ъ”), разведением сил и средств конфликтующих сторон на трех участках — в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также подготовкой проекта итогового документа саммита. Формулу и документ согласовали в начале октября. А после того, как на этой неделе было завершено разведение в Петровском, все три условия считаются выполненными.

Агентство Bloomberg со ссылкой на канцелярию французского президента Эмманюэля Макрона 15 ноября сообщило, что встреча намечена на 9 декабря. Несколько собеседников “Ъ” в российских госструктурах, знающие о деталях переговоров о дате встречи, эту информацию подтвердили. По их словам, во время предварительных консультаций выяснилось, что провести переговоры в ноябре будет проблематично из-за довольно плотных графиков лидеров в этот период.

На предстоящее обсуждение «нормандской четверки», говорит источник “Ъ”, будут вынесены несколько блоков вопросов. Политический блок включает проблему особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, включает территории непризнанных ДНР и ЛНР) с его закреплением в конституции.

С большой долей вероятности, отметил он, обсудят вопросы безопасности: дальнейшее разведение сил и средств на новых участках. На экономическом направлении могут быть подняты вопросы снятия блокады с непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — экономической и транспортной, чтобы можно было пустить поезда, автобусы и грузовики. Гуманитарный блок подразумевает обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Кроме того, планируется поднять вопрос амнистии. «И не просто индивидуальной, а закрепленной законодательно с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе»,— описал настрой российской стороны собеседник “Ъ”.

Он в связи с этим напомнил, что закон «О недопущении преследования и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей» был принят на Украине осенью 2014 года. Но не вступил в силу, поскольку не был подписан тогдашним украинским президентом Петром Порошенко.

Наконец, отметил собеседник “Ъ”, обсудить предстоит «модальность проведения выборов» в ОРДЛО. Этот вопрос он назвал весьма сложным из-за множества спорных моментов. «Украина хочет допуска в ОРДЛО всех существующих в стране политических партий, а заодно и СМИ. В ДНР и ЛНР этому противятся. Еще один спорный вопрос — кто будет главным ответственным по выборам: ЦИК Украины или местные избиркомы»,— пояснил источник “Ъ”. Наконец, по его словам, нужно решить, кого именно там предстоит избирать: «Сельсоветы и исполнительная власть на местах — это одно. Но на Украине главы областных администраций назначаются президентом, а в ДНР и ЛНР хотят сами избирать своих руководителей».

Проект итогового документа, который планируется принять на саммите, содержит призывы к сторонам работать на прогресс по всем перечисленным направлениям.

Владимир Соловьев, Алексей Соковнин, Николай Сергеев