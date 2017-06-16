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06:01
Трамп требует от NYT раскрыть источник данных в статье о кибератаках на Россию
09:17
Губернатор Алтайского края положительно оценил назначение куратора-министра
09:02
В Новосибирске арестован поджигатель иномарок
08:59
Прокуратура обязала мэрию Омска повысить безопасность кинотеатра «Сатурн»
08:48
Главу омской стройфирмы осудили за хищение средств на покупку жилья детям-сиротам
08:31
Алтайский край намерен продать Северной Корее более 150 баранов-производителей
07:09
Красноярский губернатор опроверг информацию о хищениях в лесной отрасли региона
06:39
СКР проверит обращение красноярских дольщиков на прямую линию с президентом
06:26
Депутаты приняли отставку главы кузбасского города после ЧП на разрезе
06:05
Глава Западно-Сибирского управления Росавиации предстанет перед судом
17/06
Аэропорт Толмачево проведет реконструкцию привокзальной площади за 1,2 млрд рублей
17/06
Организаторы подземной нарколаборатории пойдут под суд
17/06
Реконструкция аварийного кинотеатра в Кемерово закончится в конце лета
17/06
Прокуратура оштрафовала S7 из-за высокой температуры в салоне самолета
17/06
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
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Замглавы Барнаула подозревают во взятке за заключение контракта на вывоз нечистот
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Тема
(обновлено: 18.06.2019)
Промышленность Сибири
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«Ариант» отложил свинью
Челябинский агрохолдинг отказался от строительства агрокомплекса в Кузбассе
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ВТБ потребует признать несостоятельными компании, связанные с группой БФК
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Миноритарный акционер предприятия проиграл иск к Евгению Зубицкому на 2 млрд рублей
1
Территория опережающих потерь
ТОСЭР Анжеро-Судженска лишилась трех резидентов за год
Снек не в собственном соку
PepsiCo продает недостроенный завод под Новосибирском за 440 млн рублей
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Газпромбанк пообещал выплатить 300 млн рублей за «Кокс» и его топ-менеджмент
Очень полный ноль
Новосибирский завод «Балтики» начал варить безалкогольное пиво
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Торг постиндустриального периода
Имущество «Сибэлектротерма» продают за 1,3 млрд рублей
Зерно на сочинскую мельницу
Корпорация развития регионов готова построить в Новосибирске завод по глубокой переработке зерна
1
Шахту возвращают к жизни
Новый собственник «Анжерской-Южной» освоит новые запасы
«Линево» отсыплют конопли
Она должна обеспечить сырьем завод по производству эфиров целлюлозы
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Еда не для ВАЗ
Покупатель бывшего автосалона Lada откроет на его месте пищевое производство
Спиртзавод рвется к власти
Правительству Алтайского края предложили купить Иткульское предприятие
Парниковый аффект
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Амфибии задышат в Кузбассе
Томский машзавод наладит производство экскаваторов за 750 млн рублей
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Бикини на снегу
В Шерегеше (Кемеровская область) состоялся массовый спуск любительниц зимних видов спорта — в одних купальниках
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия