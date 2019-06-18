«Ариант» отложил свинью

Челябинская агрофирма «Ариант» отказалась от планов реализации проекта строительства крупнейшего в Кузбассе агрокомплекса «Ариант Сибирь» стоимостью 10 млрд руб. Компания расторгла договоры аренды земельных участков и вернула их администрации Новокузнецкого района. Аналитики считают, что необходимость в кузбасском свинокомплексе отпала из-за насыщенности рынка свинины.

Челябинская агрофирма «Ариант», в 2015 году заявившая о строительстве в Кемеровской области крупнейшего в регионе свинокомплекса «Ариант Сибирь» на 270 тыс. голов мощностью 45 тыс. т мяса в год, отказалась от реализации проекта. Об этом “Ъ” рассказали в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области. «В администрацию Новокузнецкого муниципального района поступили извещения о расторжении договоров аренды земельных участков, предназначенных под строительство объектов данного свиноводческого комплекса»,— уточнили в департаменте. Причины отказа «Арианта» от проекта сотрудникам сельхоздепартамента неизвестны. Пресс-служба «Арианта» на запрос “Ъ” не ответила.

ООО «Агрофирма "Ариант"» — холдинг, управляющий 82 тыс. га посевных площадей, животноводческим комплексом, предприятиями по переработке мяса и производству мясных деликатесов, тремя комбикормовыми заводами в Челябинской области. Фирменная торговая сеть включает 350 магазинов на Урале. Агрофирма на 100% принадлежит Урало-сибирской металлургической компании. По данным «Картотека.ру», выручка «Арианта» в 2017 году составила 15,46 млрд руб., чистая прибыль — 913 млн руб. По итогам прошлого года доля компании в производстве свинины на убой составила 2,4% (2,3%). Компания произвела 99,3 тыс. т мяса, что на 12 тыс. т больше, чем в 2017 году.

Как писал “Ъ”, соглашение о строительстве агрокомплекса «Ариант Сибирь» кузбасские власти и руководство «Кузнецких ферросплавов» подписали в 2015 году. Стоимость проекта оценивалась в 10 млрд руб. Предполагалось, что в агрокомплекс войдут комбикормовый завод мощностью 40 т в час, элеватор для хранения зерна на 80 тыс. т, мясоперерабатывающий комбинат, выпускающий 300 видов продукции общим объемом 100 т в сутки, и логистический центр. Под проект власти предоставили пять земельных участков общей площадью 276 га, всего «Ариант» арендовал под свинокомплекс около 1,4 тыс. га. Первая очередь проекта должна была заработать в 2017 году, весь комбинат — в 2020 году. В 2017 году компания инвестировала 370 млн руб. в проектные и эксплуатационные работы, оформление земли и строительство вспомогательных производств. Реализация проекта была приостановлена в том же году из-за ужесточения ветеринарного законодательства. По информации профильного ведомства, агрофирма предполагала возобновить строительство в 2018 году после внесения изменений в проектную документацию, но этого не произошло.

По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, закрытие проекта «Ариант Сибирь» закономерно. Основная причина заключается в отсутствии сейчас дефицита свинины на российском рынке. С 2019 года прекратилась и субсидированная поддержка подобных проектов государством. «Десять лет подряд рынок свинины в России рос на 5–10% в год, и в 2018 году мы достигли практически 100% обеспеченности: 3,75 млн т мяса произвели, 85 тыс. т отправили на экспорт и столько же ввезли. В среднем производство этого вида мяса равномерно распределено по стране, на человека приходится 25–26 кг свинины в год. Компании, успевшие занять эту нишу в регионах раньше, расширяют производство, проекты, стартовавшие в 2017–2018 годах, будут реализовываться еще 4–5 лет»,— уверен Юрий Ковалев.

Председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян полагает, что у свиноводства большой потенциал, в том числе и в Кузбассе, особенно с учетом экспорта. «Рано или поздно Китай откроет свои рынки для российской свинины. Пока же международная торговля ограничена из-за распространения африканской чумы свиней»,— прокомментировал он.

Нина Обелюнас, Кемерово