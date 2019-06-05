Территория опережающих потерь

ТОСЭР «Анжеро-Судженск» рискует утратить свой статус: за последний год она потеряла почти половину резидентов. Власти Анжеро-Судженска объясняют ситуацию наличием транспортных, газификационных, демографических, правовых проблем. Аналитики считают, что утрата резидентов — плохой знак, говорящий о слабой динамике развития экономики города.

За последний год вторая в Кемеровской области ТОСЭР «Анжеро-Судженск» потеряла почти половину своих резидентов. Весной 2019 года из-за «несоблюдения юридическим лицом условий договора» статуса резидента лишилось ООО «Морион». Оно собиралось выпускать упаковку для медицинских препаратов, стоимость его инвестпроекта оценивалась в 9,6 млн руб. В 2018 году Анжеро-Судженская ТОСЭР потеряла еще двух резидентов — томскую компанию ООО «Мир», которая собиралась инвестировать 95 млн руб. в производство изделий из полистиролбетона и ООО «ТК „Сибирь“», планировавшую вложить в организацию добычи и переработку диабаза 11 млн руб. Заместитель главы Анжеро-Судженского городского округа Галина Чигряй объяснила расторжение соглашений наличием налоговой задолженности у ООО «Мир» и ООО «ТК „Сибирь“», о которых стало известно уже после получения ими статуса резидентов.

В результате из семи резидентов в ТОСЭР осталось лишь четверо. За последние 14 месяцев властям не удалось привлечь ни одного нового резидента. Напомним, Анжеро-Судженск получил статус ТОСЭР в 2016 году. Сейчас в ТОСЭР «Анжеро-Судженск» функционируют четыре предприятия, имеющие льготный статус: ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат», ООО «Леспроммакс», ООО «КС Уголь» и ООО «Аверс-лес-инвест». По данным областного департамента инвестиций и стратегического развития, в разработке находятся три новых проекта для второй кузбасской ТОСЭР: ООО «Дэлфи» собирается реализовать сельскохозяйственный проект «Аквапоника» стоимостью 60 млн руб., ООО «Лесмакс» готово вложить 5 млн руб. в деревообрабатывающее производство, ООО «Молочный край» намерено вложить 20 млн руб. в расширение ассортимента продукции.

По словам главы Анжеро-Судженского городского округа Дмитрия Ажичакова, для привлечения резидентов городу нужно решить, в частности, транспортную проблему, построив участок дороги длиной 121 км от Анжеро-Судженска до трассы Тайга–Томск, который позволит разгрузить федеральную дорогу Р-255 «Сибирь». По предварительным оценкам, строительство дороги обойдется в 5,5 млрд руб., источники которых не определены. Второе препятствие для притока новых резидентов кроется, по мнению Дмитрия Ажичакова, в отсутствии газификации города, сокращении численности населения, недостатке высокопрофессиональных кадров, плохом продвижении территории.

Дмитрий Ажичаков полагает, что необходимо пересмотреть параметры оценки эффективности работы резидентов в ТОСЭР и вместо удвоения количества рабочих мест ввести оценку их качества или увеличение объемов производства. К примеру, при модернизации Анжерского машиностроительного завода его штатное расписание сократилось, поскольку предприятие нацелено на создание высокопроизводительных рабочих мест. Бывший резидент ТОСЭР ООО «ТК „Сибирь“» из-за закрытия счетов после налоговой проверки сократило численность предприятия до одного человека и не смогло провести до конца года заявленный ранее объем инвестиций, что вынудило областное правительство расторгнуть с ним соглашение.

Управляющий партнер эксперт­ной группы Veta Илья Жарский считает, что для ТОСЭР расторжение соглашений сразу с тремя резидентами — плохой знак: «Это значит, что динамика развития новых предприятий в городе очень слабая и не оправдала надежд и оказанного доверия». Эксперт напомнил, что в Кузбассе есть успешные примеры сотрудничества бизнеса и власти — это ТОСЭР «Новокузнецк», где число резидентов превысило 20 компаний.

По словам аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, истории ТОСЭР всего около четырех лет, и темпы роста количества резидентов достаточно хорошие. «По состоянию на 18 июля 2018 года в официальном Реестре резидентов ТОСЭР значилось 162 резидента на всю страну, а сейчас уже 376»,— напомнил он.

Нина Обелюнас, Кемерово