Азиатские выставки как драйвер технологического развития российского девелопмента

«Участие в выставках для нас — это возможность увидеть технологии, готовые к массовому внедрению, и понять, как их адаптировать для российского рынка, — отметил президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов. — Китай сегодня задает глобальный темп развития и формирует ключевые тренды, поэтому мы внимательно изучаем их передовой опыт, чтобы интегрировать лучшие практики в собственные проекты. Именно такой подход помогает нам строить технологически устойчивый бизнес и создавать реальную ценность наших проектов».