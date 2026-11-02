Азиатские выставки как драйвер технологического развития российского девелопмента
Группа компаний SKY GROUP подвела итоги деловой поездки на крупнейшие азиатские площадки — 140-ю Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу и 33-ю выставку MEGA SHOW в Гонконге. Делегацию компании возглавил президент Владимир Литвинов. Цель участия — не просто поиск поставщиков, а системная интеграция передовых технологий в собственные проекты.
Масштаб мероприятий подчеркивает их стратегическую важность для глобального рынка. MEGA SHOW в Гонконге, одна из ведущих платформ для поиска поставщиков потребительских товаров, привлекла внимание застройщика к категориям товаров для благоустройства и игровых пространств. Эти направления имеют прямое отношение к формированию комфортной и функциональной среды в современных жилых комплексах.
Кантонская ярмарка развернулась на площади 1,55 млн м, собрав свыше 32 000 экспонентов. Среди них — национальные лидеры и узкоспециализированные предприятия, чьи решения редко выходят за пределы локальных рынков. Для SKY GROUP особый интерес представляли сегменты интеллектуального производства, промышленной автоматизации, энергоэффективных технологий и робототехники. В фокусе — решения, способные повысить устойчивость объектов и комфорт жителей, снизить эксплуатационные расходы: от систем климат-контроля и учета ресурсов до ИИ-систем для обслуживания территорий, компонентов лифтового оборудования, систем управления энергопотреблением, робототехники и новых стройматериалов.
«Участие в выставках для нас — это возможность увидеть технологии, готовые к массовому внедрению, и понять, как их адаптировать для российского рынка, — отметил президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов. — Китай сегодня задает глобальный темп развития и формирует ключевые тренды, поэтому мы внимательно изучаем их передовой опыт, чтобы интегрировать лучшие практики в собственные проекты. Именно такой подход помогает нам строить технологически устойчивый бизнес и создавать реальную ценность наших проектов».
В рамках деловой программы специалисты SKY GROUP провели серию переговоров с производителями по вопросам OEM/ODM-производства, кастомизации конструкций и локализации технологий. Особое внимание уделялось совместимости решений с российскими нормативами и суровыми климатическими условиями Сибири — это соответствует философии компании об «инженерном гуманизме»: технологии должны служить человеку и среде, а не усложнять ее.
По итогам поездки будет сформирована дорожная карта технологических внедрений. Уже в ближайшие месяцы компания определит пилотные проекты, где протестируют отобранные решения — от автоматизации производственных процессов до новых инженерных подходов в жилых комплексах.
Ежегодное участие в крупнейших азиатских выставках укрепляет позиции SKY GROUP как технологически ориентированного застройщика, который сочетает глобальные тренды с локальными потребностями покупателей. Компания делает ставку на технологическое развитие и поиск передовых решений — чтобы повышать качество городской среды и обеспечивать долгосрочную устойчивость своих проектов.