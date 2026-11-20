Готовы ли США и Европа к компромиссу по Украине?
Обзор зарубежных СМИ
Дональд Трамп раскритиковал финансирование Украины со стороны Европы. Слова президента передают источники Politico. По их словам, после саммита в Шэньчжэне американский президент позвонил европейским лидерам, которые в это время участвовали в заседании «коалиции желающих» в Берлине. Президент США заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Трамп позвонил европейским лидерам спустя пару часов после саммита в Шэньчжэне, пишет The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. С борта номер один президент сообщил, что Владимир Путин серьезно настроен на мирные переговоры по Украине. По словам Трампа, российский лидер устал от конфликта и готов заключить сделку.
Собеседники Politico отмечают, что тон Трампа в беседе с европейцами был резким. Президент раскритиковал продолжающуюся поддержку Украины и скептически отнесся к выделению новых средств. Глава Белого дома посетовал, что поставки Киеву оружия и денег обходятся бюджету в миллиарды долларов. По его мнению, если бы конфликт завершился, Европа могла бы направить эти средства на собственные нужды или хотя бы на восстановление Украины.
Участники «коалиции желающих», как пишет Reuters, опасались, что саммит в Китае станет «Ялтой 2.0». Иными словами, что Россия, США и Китай втроем будут определять судьбу европейской безопасности — без участия Брюсселя. Агентство напоминает, что во встрече в Берлине участвовали спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Последний по итогам саммита отметил, что Дональд Трамп хочет мирного соглашения, а Россия в будущем согласилась участвовать в многосторонних переговорах с Европой. Кроме того, Вашингтон открыт для предоставления Украине гарантий безопасности. Проработать их могут по аналогии с пятой статьей Устава НАТО. При этом Москва не будет выступать против такой модели, добавил Кушнер. В Reuters расценивают это как уступку со стороны России.
По данным The Wall Street Journal, европейцы обсуждали со спецпосланниками два варианта завершения конфликта. Согласно первому, Украина отказывается от территорий, которые все еще контролирует в Донбассе, в обмен на полноценное членство в НАТО.
Второй сценарий предполагает заморозку конфликта по линии фронта и предоставление Киеву гарантий безопасности, закрепленных договором с США и европейскими странами. Впрочем, как отмечают американские чиновники, пока это лишь идеи, а окончательная сделка потребует согласия и Москвы, и Киева. Кроме того, неясно, изменил ли Дональд Трамп свою позицию по поводу вступления Украины в альянс.
В Кремле тем временем отметили, что не примут даже квазичленства Украины в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На встрече «коалиции желающих» канцлер Германии Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций против России. По его словам, ограничения могут начать снимать, если удастся добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта.
Немецкий лидер также предложил провести прямые переговоры с участием России, Украины, США и Европы. Они могут пройти в ближайшее время, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил вернуться к обсуждению вступления Украины в НАТО. Однако принципиально новых договоренностей берлинская встреча не принесла, отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин:
«Европейцы будут и дальше поддерживать Украину. В принципе, Европа готова к переговорному процессу. До этого была определена тема "5+2", так называемая "Семерка европейская". Это пять представителей самых таких значимых стран — Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания — и два представителя от Еврокомиссии, от Совета ЕС. Мы знаем, что состоялся разговор между советником российского президента Юрием Ушаковым и представителем как раз этой тройки европейских государств. Мы знаем, что российские руководители отреагировали позитивно, сказали, что в принципе готовы принять такую ответственную европейскую делегацию в Москве.
На мой взгляд, такая поездка, если, конечно, получится ее организовать и уже сами европейцы смогут прийти к общему знаменателю, была бы очень даже уместна. Но с чего-то надо начать. Будет ли здесь согласие? Получится ли оно на фоне эскалации? Дональд Трамп часто в двустороннем формате с Владимиром Путиным говорил, что у них прекрасные отношения, но ни к каким договоренностям они не пришли. Какое-то движение есть, но результатов оно не приносит».
По итогам встречи «коалиция желающих» призвала Россию согласиться на энергетическое перемирие на зимний период. Оно могло бы стать первым шагом к прекращению конфликта, говорится в совместной декларации. Однако Владимир Путин еще на полях саммита АТЭС заявил, что после ударов по Крымскому мосту Москва на это не пойдет.