На мой взгляд, такая поездка, если, конечно, получится ее организовать и уже сами европейцы смогут прийти к общему знаменателю, была бы очень даже уместна. Но с чего-то надо начать. Будет ли здесь согласие? Получится ли оно на фоне эскалации? Дональд Трамп часто в двустороннем формате с Владимиром Путиным говорил, что у них прекрасные отношения, но ни к каким договоренностям они не пришли. Какое-то движение есть, но результатов оно не приносит».