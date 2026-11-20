РБК узнал о задержании в Москве бывшего директора «Роспатриотцентра» Беликовой
Сотрудники ФСБ задержали в Москве Елену Беликову — доктора политических наук и бывшую руководительницу «Роспатриотцентра». Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
По ходатайству следователя ФСБ по особо важным делам Лефортовский районный суд 19 ноября назначил госпоже Беликовой запрет определенных действий: общение с другими обвиняемыми и свидетелями, использование интернета, получение и отправка писем.
Дело расследует следственное управление ФСБ. По данным РБК, обвинение считает Елену Беликову причастной к хищению бюджетных средств, которые были выделены на проекты «Роспатриотцентра». По ч. 4 ст. 160 УК ей грозит до десяти лет лишения свободы.
«Роспатриотцентр» — это подведомственное «Росмолодежи» бюджетное учреждение, которое занимается развитием и сопровождением патриотического воспитания. Оно среди прочего занималось организацией проектов «Диалоги с Героями», «Твой Герой», «Быть, а не казаться». Елена Беликова покинула пост руководителя 2 сентября. Сейчас ее обязанности исполняет Дмитрий Степыко.