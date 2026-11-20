Дело расследует следственное управление ФСБ. По данным РБК, обвинение считает Елену Беликову причастной к хищению бюджетных средств, которые были выделены на проекты «Роспатриотцентра». По ч. 4 ст. 160 УК ей грозит до десяти лет лишения свободы.