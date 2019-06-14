Окно в банкротство

Банк ВТБ намерен обратиться в суд с заявлениями о банк­ротстве пяти компаний, связанных с группой БФК — одним из крупнейших в Сибири производителей пластиковых окон. Их совокупная просроченная задолженность составляет около 600 млн руб. В БФК с претензиями банка не согласны и готовы их оспаривать в суде. Участники рынка отмечают, что в сложных финансовых условиях сегодня работают все производители пластиковых окон, учитывая снижение объемов строительства и падение доходов населения.



ВТБ опубликовал уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве пяти компаний, связанных с одним из крупнейших в Сибири производителей светопрозрачных конструкций — группой БФК: ООО «БФК-базис», ООО «БФК-экструзия», ООО «Базис-актив», ООО «БФК-базис-Э», ООО «Базис-Енисей». В отношении двух последних заявления уже поданы в суд. Банк указал просроченную задолженность в размере около 600 млн руб. «БФК-экструзия» еще в начале года подала на самобанкротство, заявив о долге на сумму более 713 млн руб., однако на этой неделе суд производство по делу прекратил, так как у должника отсутствуют средства на финансирование процедуры банкротства.

Группа БФК работает на рынке производства светопрозрачных конструкций с 1995 года. На сайте компании указано, что мощности группы — около 100 тыс. кв. м ПВХ изделий в месяц, переработка алюминиевых профилей — более 500 т в год, штат — 2 тыс. человек. Филиалы компании расположены в 10 городах РФ. Финансовые показатели группы и объемы ее производства не раскрываются. По данным самой компании, БФК входит в тройку российских лидеров по объему производства светопрозрачных конструкций. Совладельцы ООО «УК „БФК“», по данным «СПАРК-Интерфакс», Игорь Аширов и Максим Якубенко (по 34%), а также Марк Рубинов (32%).

В пресс-службе ВТБ „Ъ“ сообщили, что задолженность у компаний, связанных с группой БФК, образовалась по ранее выданным кредитам: «Обращение в суд с иском о банкротстве компаний является частью плановой работы банка с проблемной задолженностью. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках действующего законодательства».

В группе БФК „Ъ“ рассказали, что кредиты оформлялись на компанию «БФК-экструзия», «которая напрямую в группу не входит, но имеет право на использование торговой марки». «Сейчас эта компания находится в сложном финансовом положении»,— сказал собеседник „Ъ“. Он отметил, что с исковыми претензиями банка группа БФК не согласна. «В настоящее время идут судебные разбирательства по оспариванию поручительства компаний, к которым банк предъявил иски, за ООО „БФК-экструзия“. Мы не планируем выплачивать долг за эту компанию и не планируем банкротство компаний группы»,— рассказал собеседник. Он также сообщил, что группа БФК не имеет долгов перед ВТБ, хотя часть ее активов находится в залоге у банка.

Участники рынка отмечают, что в сложном финансовом положении сегодня находятся многие производители пластиковых окон. Рынок переживает серьезную стагнацию, рассказали „Ъ“ в компании «Стройальянс». «Как следствие — очень высокий уровень конкуренции. Сокращение объемов вводимого жилья, конечно, влияет на производителей, при том что вторичный рынок еще не дошел до этапа замены пластиковых окон. В Новосибирске рынок пластиковых окон существует чуть более 20 лет, а замена таких окон происходит примерно через 40 лет. Конечно, вводятся новые, более современные системы окон. Однако о массовой замене пока говорить не приходится»,— рассказали в компании.

По данным минстроя Новосибирской области, по итогам первых четырех месяцев 2019 года в регионе было введено 320 тыс. кв. м жилья, за аналогичный период 2018 года — 410,2 тыс. кв. м. В России, по данным ЦИАН, в январе–апреле 2019 года ввод жилья сократился на 3% год к году — до 19,6 млн кв. м.

По оценкам управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, емкость рынка пластиковых окон новосибирской агломерации сегодня составляет около 3,5 млрд руб. в год или до 700 тыс. кв. м в год. Из них около 200 тыс. кв. м приходится на долю БФК, еще около 100 тыс. кв. м. — на долю компании «Город мастеров», остальные игроки имеют существенно меньшие объемы, говорит эксперт. Как ранее сообщало руководство БФК, в 2012 году объемы группы по производству окон ПВХ составили около 600 тыс. кв. м. «Рынок продолжает съеживаться. Доля „старых“ клиентов, которым необходима замена окон ПВХ, в объемах продаж производителей сейчас оценочно превышает 70%. Собственно, именно снижение доходов населения и уменьшает объемы рынка. Доля новых домов и реконструкции в объемах рынка оценочно не превышают 30%»,— говорит Сергей Дьячков.

Оксана Павлова