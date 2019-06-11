«Коксу» не хватило весомости

Виктория Казак, владеющая 16% акций ПАО «Кокс», проиграла иск к основному акционеру общества Евгению Зубицкому (контролирует 53,6%) на 1,98 млрд руб., которые, по ее мнению, он вывел через дочернюю структуру предприятия под видом зарплаты. Суд посчитал, что госпожа Казак не имеет права предъявлять подобные требования. Представитель Виктории Казак заявил о ее намерении обжаловать решение суда. Юристы считают, что акционер имеет право заявлять иски о взыскании убытков, и усматривают в деле конфликт интересов самого Евгения Зубицкого как долж­ностного лица двух юрлиц.

Кемеровский арбитраж отказал акционеру ПАО «Кокс» Виктории Казак в удовлетворении иска к основному владельцу предприятия Евгению Зубицкому о возмещении компании убытков в размере 1,98 млрд руб. Представителям госпожи Казак не удалось доказать, что господин Зубицкий поступал недобросовестно по отношению к предприятию и его акционерам, получая двойную зарплату. Суд посчитал недоказанным сам факт получения «Коксом» убытков от действий контролирующего акционера. Кроме того, миноритарий вообще не имела права подавать подобный иск к Евгению Зубицкому, посчитал суд.

Евгений Зубицкий является единоличным исполнительным органом управляющей компании «ПМХ», на 100% принадлежащей «Коксу». При этом, по договору передачи полномочий ЕИО, он выполняет эти функции как для «Кокса», так и для его дочерних предприятий, а также руководит УК на основании трудового договора. Представители Виктории Казак считают, что он получает двойную завышенную плату за выполнение одних и тех же обязанностей в отношении разных предприятий, и подтверждают свою позицию заключением специалиста аудиторской компании, где отмечается, что размеры аналогичных управленческих расходов в сравнимых компаниях ниже в два-три раза. «Оплата труда Евгения Зубицкого в размере 660 млн руб. в год превышает на треть затраты компании, чей EBITDA выше в семь раз»,— указано в материалах дела.

Суд признал выводы эксперта необоснованными. Зарплату Евгению Зубицкому платят из средств управляющей компании, а основное общество, по убеждению суда, не вправе контролировать деятельность дочерних предприятий, являющихся самостоятельными юридическими лицами. Кроме того, в решении отмечается, что у Виктории Казак нет права на иск, так как она не состоит в корпоративных отношениях с ООО «УК „ПМХ“». Такая позиция суда, по мнению представителя Виктории Казак Сергея Королева, не учитывает все доводы истца и неверно толкует нормы права. «Суд не помог истребовать часть доказательств. На данный момент юристы определяются со структурой жалобы»,— уточнил адвокат.

Адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Александр Соловьев считает, что акционер основного общества может заявить иск о взыскании убытков, потому что выплата завышенной зарплаты директору дочернего общества уменьшает и стоимость активов материнской компании. Кроме того, в деле усматривается и конфликт интересов самого господина Зубицкого: «Как директор дочерней компании он заинтересован, чтобы получать максимальную зарплату, что невыгодно материнской компании, акционером которой является тот же Евгений Зубицкий».

Партнер центра правовой поддержки «Юринвест» Антон Кузьмин полагает, что суд перевел акцент с оценки условий договора управления на размер зарплаты Евгения Зубицкого в управляющей компании. Оплата труда руководителя управляющей компании — это внутренние дела, к которым Виктория Казак действительно не имеет отношения. Александр Соловьев дополняет, что при таком подходе суда «интересы миноритарного акционера вообще не подлежат защите, и фактически мажоритарный акционер, полностью контролирующий дочернюю компанию, может там делать все, что захочет». Перспективы обжалования, по словам Антона Кузьмина, зависят от содержания документов, которые представят стороны, и имеющихся в материалах дела доказательств.

Нина Обелюнас, Кемерово