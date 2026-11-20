Кроме того, в клубе намерены подписать новые контракты с грузином Хвичей Кварацхелией, а также с французами Дезире Дуэ и обладателем «Золотого мяча» (2025) Усманом Дембеле. По данным источника, ПСЖ ведет переговоры о продлении договоров с португальцами Витиньей и Нуну Мендешем, бразильцем Маркиньосом, марокканцем Ашрафом Хакими и французом Варреном Заир-Эмри.