ПСЖ намерен продлить контракт с Матвеем Сафоновым
Французский футбольный клуб ПСЖ планирует продлить соглашение с российским вратарем Матвеем Сафоновым до 2032 года. Об этом сообщает Canal+.
Кроме того, в клубе намерены подписать новые контракты с грузином Хвичей Кварацхелией, а также с французами Дезире Дуэ и обладателем «Золотого мяча» (2025) Усманом Дембеле. По данным источника, ПСЖ ведет переговоры о продлении договоров с португальцами Витиньей и Нуну Мендешем, бразильцем Маркиньосом, марокканцем Ашрафом Хакими и французом Варреном Заир-Эмри.
Текущее соглашение Матвея Сафонова с ПСЖ истекает в 2029 году. Он выступает за парижский клуб с 2024 года. В составе команды голкипер завоевал девять трофеев, в том числе дважды выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.