Станковая атака

Сбербанк потребовал банкротства новосибирского производителя металлопродукции — завода «Стиллайн» — из-за долга 102,8 млн руб. Иск о признании банкротом подан БКС банком и в отношении бывшего гендиректора компании Николая Степакина из-за долга 886,7 млн руб. Господин Степакин является бенефициаром одного из крупнейших в России заводов тяжелого машиностроения «Тяжстанкогидропресс», на развитие которого привлекались кредиты. Эксперты считают, что «Стиллайн», сделав ставку на модернизацию мощностей «Тяжстанкогидропресса», не учел, что сегодня станкостроение в России не в лучшем состоянии.



Сбербанк обратился в арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать банкротом ООО «Сервисный металлоцентр „Стиллайн“». Компания должна банку 102,9 млн руб., говорится в карточке дела. 18 ноября суд рассмотрит заявление БКС банка о признании банкротом владельца «Стиллайна» Николая Степакина. Сумма долга, указанная в деле, — 886,7 млн руб.

ООО «СМЦ „Стиллайн“» ведет переработку оцинкованного рулонного и тонколистового черного металлопроката. На 100% принадлежит Николаю Степакину. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2018 году — 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 43 млн руб., долго­срочные обязательства — 1,3 млрд руб., краткосрочные — 752,9 млн руб. Господин Степакин лично и через «Стиллайн» владеет 57,44% в ПАО «Тяжстанкогидропресс», одном из крупнейших в России заводов тяжелого машиностроения (производит металлорежущие станки, гидравлические прессы). Выручка завода в 2018 году — 417 млн руб., чистая прибыль — 85 тыс. руб. Николай Степакин руководил «Тяжстанкогидропрессом» с 2016 года, однако на прошлой неделе совет директоров завода прекратил его полномочия.

В БКС банке и Сбербанке не стали комментировать причины, по которым требуют банкротства «Стиллайна» и Николая Степакина. Сам господин Степакин пообещал „Ъ“ дать комментарии позднее.

Как следует из годовой отчетности «Тяжстанкогидропресса», в 2018 году завод выступал поручителем по кредитному договору между «Стиллайном» и БКС банком. 750 млн руб. были привлечены на пять лет под 11% годовых. Для обеспечения обязательств недвижимое имущество «Тяжстанкогидропресса» (земельные участки, цеха, главный корпус, литейный корпус, склады и др.) было передано банку в залог.

За год до этого Николай Степакин представил губернатору Новосибирской области проект возрождения тяжелого станкостроения на «Тяжстанкогидропрессе». «Драйвером для привлечения финансирования под проект на „Тяжстанкогидропрессе“ будет реноме ООО «СМЦ „Стиллайн“», которое имеет устойчивое финансовое состояние, к примеру, только в августе завод „Стиллайн“ произвел продукции на 780 млн руб. Для сравнения: „Тяжстанкогидропресс“ за весь 2016 год — на 319 млн руб.»,— рассказывал он на той встрече (цитата по «Инфопро.54»). По его оценкам, на реализацию проекта было необходимо около 2 млрд руб.

«Полагаю, что „Стиллайн“ и Николая Степакина подвели планы по активной экспансии бизнеса. Средства направлялись на модернизацию технических мощностей „Тяжстанкогидропресса“. Сегодня станкостроение в России не в лучшем состоянии, поэтому ориентироваться на его заказы было преждевременно, в прочих же отраслях машиностроения, например в ОПК, хватает своих поставщиков»,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он не исключает недостаток заказов «Тяжстанкогидропресса». По данным самого предприятия, в 2018 году план выпуска товарной продукции в фактических ценах был выполнен на 88,2% и составил 379,2 млн руб., по сравнению с 2017 годом выпуск товаров собственного производства снизился на 11,4%. «Спрос на прессы для огнеупорных изделий, которые изготавливает завод, явно ограниченный, тогда как прессы для экструдирования алюминиевых профилей, которые он ранее изготавливал, похоже, вообще оказались невостребованными: российские заводы по выпуску алюминиевых профилей предпочитают покупать их в Европе или Азии, и то в небольших количествах»,— считает Леонид Хазанов. Небольшие заказы, например из Индии, которые выполнял завод в прошлом году, не способны полностью загрузить производственные мощности завода, а без этого невозможно выйти на норму рентабельности и убедить инвесторов вкладывать в завод, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. «Условия таковы, что „Стиллайн“ и „Тяжстанкогидропресс“, привлекая кредиты, должны конкурировать с Китаем, которому открыт российский рынок. Банкам не интересна тяжелая промышленность»,— сказал „Ъ“ один из участников рынка.

Российские гидравлические прессы вполне конкурентоспособны для отечественных производств по качеству, мощности и цене, однако доля оборудования зарубежных производителей на рынке все еще составляет, по нашей оценке, около 80%, говорит эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. «Причина кроется в технологическом отставании и нехватке финансирования для модернизации производ­ства. Косвенно на это указывает оценка стоимости основных средств в балансе „Тяжстанкогидропресса“ — около 150 млн руб. Это говорит о давно амортизированной стоимости оборудования и может намекать на нехватку нового»,— поясняет он.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что в случае банкротства Николая Степакина или «Стиллайна» их имущество, включая доли в других предприятиях, подлежит реализации через торги. «Кроме того, вероятность, что банк-кредитор обратится к поручителю по кредитам, близка к 100%. Несомненно, должники могут урегулировать отношения с банками. Наиболее вероятно это в форме мирового соглашения. Какие при этом будут условия — вопрос договоренности сторон»,— говорит он.

Оксана Павлова