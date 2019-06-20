Marussia налегает на русскую водку

Группа компаний Marussia Beverages рассматривает возможность покупки Иткульского спиртзавода (входит в холдинг «Кристалл-Лефортово») в Алтайском каре. Завод, являющийся крупнейшим в регионе производителем алкогольной продукции, в настоящее время остановлен из-за ареста счетов по иску Промсвязьбанка. Эксперты оценивают стоимость предприятия от 700 млн до 1,1 млрд руб. С его покупкой Marussia Beverages, которая производит элитный алкоголь и не имеет производственных мощностей в России, может выйти на новый для себя рынок.

Группа компаний Marussia Beverages рассматривает возможность приобретения крупного российского производителя алкогольной продукции — Иткульского спирт­завода (ИСЗ). Об этом “Ъ” сообщил гендиректор ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт. «Мы постоянно рассматриваем различные возможности для фокусных инвестиций по всему миру. В данный момент мы проводим процедуру due diligence Иткульского завода. Основываясь на ее результатах, совет директоров группы будет принимать решение о возможном приобретении предприятия с целью его финансового оздоровления и дальнейшего развития»,— сказал он. В компании уточнили, что результаты due diligence планируется рассмотреть до конца июня.

По информации Marussia Bevera­ges, Иткульский спиртзавод на протяжении 10 лет производит для группы водку класса суперпремиум Mamont. «Мы всегда были довольны качеством продукции и профессионализмом сотрудников Иткуля. Во всех странах, где мы развиваем Mamont, у нас только положительные отзывы о продукте»,— сказал “Ъ” господин Тинт.

Marussia Beverages (штаб-квартира — Хофддорп, Голландия) основана в 2004 году. Учредитель — Фредерик Паулсен. Собственные дистрибьюторские компании группы находятся в России, США, Великобритании, Франции, Украине, Грузии, Швейцарии, Германии, Нидерландах. ООО «Маруся Бевереджис РУС» (головная компания — Haydn Holding AB, Швеция) — дистрибьютор премиального алкоголя (ТМ Mamont, Chateau Mukhrani и Tamada, Schlumberger, Mozart, Mossburn и др.). В 2017 году, сообщается на сайте компании, группа запустила в работу винокурню Torabhaig в Шотландии. В настоящее время Marussia Beverages не располагает собственными производственными мощностями в России.

В «Кристалл-Лефортово» получить комментарии по поводу возможной продажи завода не удалось. С весны производство на ИСЗ приостановлено. Проблемы у завода начались с февраля этого года, когда его счета были арестованы по требованию Промсвязьбанка. Иткульский завод выступал поручителем по кредитам «Кристалл-Лефортово». Работники предприятия на митинге потребовали от властей края принять меры для спасения градообразующего предприятия и предложили властям выкупить проблемное предприятие у собственника. В настоящее время в арбитражном суде края рассматривается дело о банкротстве ИСЗ. В правительстве Алтайского края сообщили “Ъ”, что вопрос сохранения завода находится на контроле властей. «Прорабатывался вариант передачи завода в краевую собственность. Однако приобретение предприятия в краевую собственность будет противоречить действующему законодательству. Единственно верным вариантом по сохранению предприятия является вливание инвестиционного капитала. Инвестор может принимать участие в предприятии путем как вхождения в уставный капитал, так и приобретения производственного актива предприятия»,— сообщил “Ъ” начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности Александр Большаков.

Если Marussia Beverages приобретет ИСЗ, группа выйдет на новый для себя рынок. «Иткульский спиртзавод — крупное предприятие на российском рынке. В 2017 году он произвел 1,13 млн дал водки (доля на российском рынке — 1,42%), в 2018 — 0,64 млн дал (0,81%)»,— говорит глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он отмечает, что доля премиальной продукции на российском рынке невелика и для ее производства свой завод не нужен.

Управляющий партнер эксперт­ной группы Veta Илья Жарский оценивает приблизительную стоимость завода от 700 млн руб. до 1,1 млрд руб. При этом инвестору понадобится как минимум такая же сумма на пополнение оборотных средств для полного запуска предприятия, отмечает он.

Учитывая предбанкротное состояние ИСЗ, его социальную значимость и необходимость быстро разрешить возникшую ситуацию, ИСЗ может достаться Marussia Beverages по цене ниже рыночной, полагает Илья Жарский. «Покупка ИСЗ может стать хорошим стартом как для закрепления Marussia Beverages на российском рынке, так и для продолжения производства водки премиум-класса для иностранных торговых точек. Однако, скорее всего, в первые годы после сделки усилия нового собственника будут направляться на то, чтобы отыграть уже упущенные ИСЗ позиции на локальном рынке Восточной Сибири и в Алтайском крае»,— считает он.

Вадим Дробиз сомневается в возможности заключения этой сделки: «Если компания серьезно собирается выйти на российский рынок в среднеценовом и в экономсегменте, то ей придется формировать с нуля команду продавцов, работающих не с премиальными марками, развивать свои бренды, если не будут приобретены бренды ИСЗ (ТМ "Свежесть снега", "Алтайский вечер", "Сибирячка", "Вечерний Алтай".— “Ъ”), формировать свои водочные программы, маркетинг и т.д.».

Оксана Павлова