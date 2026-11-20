ООО АИБ (юрлицо бренда AiB) было основано в 2022 году и на 100% принадлежало гендиректору Евгению Лысенко. В 2023 году в капитал вошел Андрей Гантимуров, его доля составила 33,3%. 15 мая 2025 года 49,36% стали принадлежать Владимиру Нелюбу, директору по науке и ИИ «Группы Астра» и нынешнему гендиректору АИБ, еще 26% — ООО «Астра инвестиции». Оставшиеся 24,64% принадлежали господину Гантимурову. Из «СПАРК Интерфакс» следует, что компанию переименовали в июле 2026 года, а затем в ноябре доли распределились между господином Нелюбом и «Астра Инвестиции» по 20% и 80% соответственно. Выручка ООО АИБ за 2025 год составила 93,3 млн руб., а чистая прибыль — 42,3 млн руб. В 2024 году выручка компании составила 292,6 млн руб., чистая прибыль — 237,4 млн руб. Данных за 2026 год компания не раскрывала.