Курорт Сбера «Манжерок» построил для жителей Алтая новый пункт полиции

Сегодня Манжерок и Озерное активно развиваются — здесь проживают более двух тысяч человек. Растет турпоток, автомобильный трафик, развивается инфраструктура. Все это объективно увеличивает нагрузку на правоохранительные органы. Поэтому по нашей договоренности со Сбером курорт “Манжерок” взял на себя строительство отдельного здания отделения полиции. Благодарю за эту поддержку.

За последние два с половиной года вместе мы реализовали уже целый ряд значимых для Республики проектов. Сегодняшний объект — это еще один пример ответственного отношения к территории, на которой работает бизнес. Не просто развивать собственные проекты, а вместе с Республикой создавать инфраструктуру, которая работает в интересах наших жителей.