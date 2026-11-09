Курорт Сбера «Манжерок» построил для жителей Алтая новый пункт полиции
Всесезонный курорт «Манжерок» завершил строительство современного опорного пункта полиции в селе Озерное. Объект сдан с опережением графика — сегодня состоялось его торжественное открытие. Проект реализован в рамках договоренностей между ПАО Сбербанк и Правительством Республики Алтай. Партнерами выступают Министерство внутренних дел по Республике Алтай и Всесезонный курорт «Манжерок».
Село Озерное и прилегающая территория курорта «Манжерок» — одна из наиболее динамично нагруженных зон Республики Алтай. В высокий туристический сезон единовременный поток посетителей достигает от 10 000 до 20 000 человек. До ввода нового объекта нагрузка была высокой. Общественный порядок на территории сельского поселения обеспечивался силами всего одного участкового уполномоченного.
С вводом нового опорного пункта полиции общей площадью 866 кв. метров ситуация существенно изменилась. Комплекс стал современной инфраструктурной площадкой, рассчитанной на полноценную работу 27 сотрудников. В здании созданы все необходимые условия для эффективной службы: здесь могут комфортно и результативно работать оперативники, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Андрей Турчак, Глава Республики Алтай:
Сегодня Манжерок и Озерное активно развиваются — здесь проживают более двух тысяч человек. Растет турпоток, автомобильный трафик, развивается инфраструктура. Все это объективно увеличивает нагрузку на правоохранительные органы. Поэтому по нашей договоренности со Сбером курорт “Манжерок” взял на себя строительство отдельного здания отделения полиции. Благодарю за эту поддержку.За последние два с половиной года вместе мы реализовали уже целый ряд значимых для Республики проектов. Сегодняшний объект — это еще один пример ответственного отношения к территории, на которой работает бизнес. Не просто развивать собственные проекты, а вместе с Республикой создавать инфраструктуру, которая работает в интересах наших жителей.
Дмитрий Трощилов, министр внутренних дел Республики Алтай:
Открытие нового современного здания отделения полиции, оснащенного по современным стандартам и отвечающего всем предъявляемым требованиям, – это результат планомерного развития Республики Алтай. Такие события указывают на системную работу региональных властей и крупных инвесторов по улучшению условий работы правоохранительных органов и повышению качества обеспечения безопасности граждан. Это часть общей стратегии по развитию инфраструктуры, модернизации экстренных служб и созданию комфортных условий для жизни населения.МВД по Республике Алтай благодарит Правительство региона и курорт Сбера “Манжерок” за оказанную помощь и поддержку. Уверен, что новое здание и его оснащение позволят поднять работу полиции на качественно новый уровень. Это важный вклад в обеспечение порядка на подведомственной нам территории и спокойного развития всей республики.
Владимир Щербинин, генеральный директор Всесезонного курорта «Манжерок»
Безопасность — это фундамент, на котором строится работа успешного курорта и качество жизни населения. Именно поэтому создание опорного пункта полиции стало для нас особенно значимым проектом. Сегодня мы не просто сдали здание — мы создали современные и комфортные условия для тех, кто каждый день обеспечивает правопорядок. Уверен, что этот объект станет ключевым элементом системы безопасности не только Манжерокского сельского поселения, но и важной опорой для всего региона.
Строительство успешно завершила компания-подрядчик «Сибирспецмонтаж». Объект сдан с опережением графика, все технические и эксплуатационные требования выполнены на высоком уровне — площадка полностью готова к работе полиции.
Инфраструктура пункта включает: административное здание; гараж-стоянку на шесть служебных автомобилей; оборудованные вольеры для служебных собак; дизель-генераторную установку мощностью 150 кВт — она обеспечивает бесперебойное электроснабжение критически важных систем при отключении внешних сетей. Объект оснащен комплексом современных инженерных и технических средств, которые гарантируют устойчивость и безопасность работы подразделения в любых условиях.
Открытие нового пункта кратно расширяет возможности реагирования. Теперь оперативные службы смогут не только эффективнее отрабатывать вызовы в селе Озерное, но и усилить контроль за безопасностью в ближайших населенных пунктах, включая четыре села Усть-Мунинского сельского поселения. Это повысит уверенность жителей в собственной защищенности, а гостям Республики Алтай даст дополнительные гарантии спокойного и безопасного отдыха.
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» последовательно вносит значимый вклад в социальную сферу региона. Так, месяц назад в регионе появился еще один важный объект — детский центр здоровья «Манжерок», созданный специально для детей с особенностями развития. Это еще одно подтверждение того, что развитие территории для курорта Сбера — это не только про туризм, но и про реальную поддержку жителей Алтая.