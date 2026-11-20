Тренд на отечественную литературу связан с сокращением предложения зарубежной прозы и ростом интереса к российским авторам: в 2025 году выпуск переводных изданий сократился почти на 11%, а без новинок зарубежная проза держится на бэклисте, с которым читатель уже хорошо знаком, напоминает консультант практики «Государственные и социальные инициативы» «Рексофт» Полина Гонтарь. Заметный вклад вносят и сами платформы: они развивают собственных digital-авторов, которые привлекают читателя понятностью и близостью поднимаемых тем, добавляет она. Для платформ это в целом плюс: с российскими авторами работать проще, чем с зарубежными правообладателями, легче договориться об эксклюзиве и сразу выпустить аудиоверсию или внести правки в текст с учетом новых требований законодательства, уточняет эксперт.