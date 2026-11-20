Своя проза ближе
Продажи российской современной литературы превысили интерес к зарубежной
Российские книжные сервисы зафиксировали рост интереса читателей к современной отечественной прозе. По данным ГК «Литрес», в 2026 году продажи современной русской прозы на 47% превысили продажи зарубежной, тогда как ранее разрыв составлял всего 10%. Участники рынка связывают это с сокращением предложения зарубежной литературы на рынке и растущим интересом к историям по мотивам сегодняшних реалий.
С января по середину ноября 2026 года объем продаж (по всем моделям монетизации) книг русской современной прозы на 47% превысил аналогичный показатель современной зарубежной прозы, рассказали “Ъ” в ГК «Литрес». В прошлом году российская проза опережала зарубежную по выручке на 10%, уточняют в компании. В целом за период выручка от продаж произведений современных российских авторов увеличилась на 17% год к году, тогда как современная зарубежная проза показала снижение на 11%.
В «Литрес» лидером среди популярных произведений (по совокупной выручке во всех форматах — аудио и текст) современной русской прозы оказался роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды». На втором месте — книга Кати Качур «Копия Веры». Тройку лидеров замыкает еще один роман Кати Качур «Любимчик Эпохи».
В «Кион Строки» рассказали “Ъ”, что видят устойчивый рост интереса к современной русской прозе: за январь — середину ноября 2026 года количество прочтений произведений российских авторов в сервисе увеличилось на 15% год к году.
Самыми востребованными книгами там называют «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Тоннель» Яны Вагнер, «Лес» Светланы Тюльбашевой и «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной. Тенденция связана с сокращением предложения зарубежной прозы на издательском рынке и «растущим интересом к историям, в которых можно узнать собственный опыт и реалии сегодняшнего дня», говорит директор по развитию сервиса Татьяна Соловьева. В «Книги Билайн» и «Яндекс Книгах» отказались от комментариев.
Рынок цифровых книг по итогам 2026 года может вырасти на 11%, до 24,4 млрд руб., в первом полугодии он вырос на 10%, до 11,7 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 сентября). Ранее “Ъ” писал, что динамика роста замедляется, а драйвером остаются текстовые книги — во многом благодаря самиздату — при снижении темпов роста аудио. В целом по итогам первого полугодия «Литрес» заняла долю в 43%, «Яндекс Книги» — 19%, «Литнет» — 14%, «Литмаркет» — 12%, «Кион Строки» — 1%.
Тренд на отечественную литературу связан с сокращением предложения зарубежной прозы и ростом интереса к российским авторам: в 2025 году выпуск переводных изданий сократился почти на 11%, а без новинок зарубежная проза держится на бэклисте, с которым читатель уже хорошо знаком, напоминает консультант практики «Государственные и социальные инициативы» «Рексофт» Полина Гонтарь. Заметный вклад вносят и сами платформы: они развивают собственных digital-авторов, которые привлекают читателя понятностью и близостью поднимаемых тем, добавляет она. Для платформ это в целом плюс: с российскими авторами работать проще, чем с зарубежными правообладателями, легче договориться об эксклюзиве и сразу выпустить аудиоверсию или внести правки в текст с учетом новых требований законодательства, уточняет эксперт.
Рост интереса к современной российской прозе можно также связать с более точным попаданием произведений в запросы аудитории благодаря рекомендательным алгоритмам платформ. Для рынка это позитивная тенденция, так как она расширяет возможности продвижения новых авторов и снижает зависимость сервисов от зарубежного контента, говорит руководитель проектов Strategy Partners Артем Суворов. В целом же он называет состояние цифрового книжного рынка в РФ сейчас фазой дальнейшего развития, но уже с более высокими требованиями к эффективности монетизации и качеству контента. Рынок постепенно переходит от экстенсивного роста к конкуренции за частоту чтения, удержание пользователей и средний чек, заключает господин Суворов.