Хуснуллин рассказал, когда станут понятны сроки восстановления Крымского моста
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что точные сроки восстановления Крымского моста станут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, сейчас зафиксированы повреждения основной балки пролета арочного моста и самой арки.
«У нас считают сейчас проектировщики, мы этим занимаемся, у нас все варианты решения этой проблемы есть. Мы двигаемся сразу параллельно двумя вариантами восстановления»,— добавил господин Хуснуллин. Какие именно варианты рассматриваются, вице-премьер не уточнил.
ВСУ трижды атаковали Крымский мост на этой неделе. Серьезные повреждения получила автомобильная часть моста, движение машин по мосту приостановлено. При этом железнодорожное сообщение работает штатно. По данным Минтранса, при атаке обошлось без пострадавших. Президент Владимир Путин заявил, что Россия даст «гораздо более болезненный» ответ на украинские удары по мосту.