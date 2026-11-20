Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову, что точные сроки восстановления Крымского моста станут понятны после выдачи инженерных проектных решений. По его словам, сейчас зафиксированы повреждения основной балки пролета арочного моста и самой арки.