Sew-Eurodrive заведется в Сибири

Дочка международного концерна Sew-Eurodrive GmbH компания «Сев-Евродрайф» построит к 2021 году в Новосибирске завод по производству моторов для приводной техники за €15 млн. Мощность предприятия — до 10 тыс. изделий в год. Рынок мотор-редукторов растет даже в отсутствие большой позитивной динамики в экономике, говорят эксперты. В то же время аналитики отмечают, что сроки окупаемости таких машиностроительных производств могут достигать 20 лет.



Компания «Сев-Евродрайф» построит в Новосибирске завод по производству мотор-редукторов. Как рассказал „Ъ“ генеральный директор компании Владимир Золотарев, ввести предприятие в эксплуатацию планируется к январю 2021 года. «Строительство будет вестись с нуля. Сейчас объект находится в стадии проектирования. Планируется, что на площади в 17 тыс. кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 тыс. кв. м»,— уточнил он. Завод разместится в районе ул. Сибиряков-Гвардейцев.

На предприятии будут собирать мотор-редукторы из комплектующих Sew-Eurodrive GmbH. Мощность производства составит 10 тыс. изделий в год. Поставки планируется осуществлять в регионы Сибирского федерального округа.

«В Новосибирске с 2003 года работает офис продаж нашей компании, наработана большая база клиентов. Мы считаем этот регион перспективным для развития, поэтому он был выбран для создания производственной площадки»,— сказал господин Золотарев. Инвестиции в строительство составят €15 млн. Окупить вложения компания планирует за 8–10 лет.

АО «Сев-Евродрайф» — дочерняя структура международного концерна Sew-Eurodrive GmbH (штаб-квартира в Германии). Концерн является одним из лидеров мирового рынка в области приводной техники, объединяет 16 производств и 80 центров приводной техники в 51 стране мира. Объем продаж в 2016/17 году — €2,8 млрд. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сев-Евродрайф» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1993 году. Выручка в 2018 году — 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 491,8 млн руб. В прошлом году компания заявила о планах открытия производства приводной техники во Всеволожском районе Ленинградской области за €35 млн. Также в октябре компания сообщала „Ъ“ о планах открыть производственную площадку в Тольятти за €10 млн.

Конкуренция на рынке продаж комплектующих для приводной техники растет ежегодно — фирмы, продающие редукторы и мотор-редукторы, открываются десятками, при этом количество производителей невелико, говорит директор Барнаульского завода промышленного оборудования Оксана Качесова. «Основные потребители такой продукции — промышленные предприятия и горнодобывающие компании. Сами потребители редко выходят на производителя, покупая комплектующие через посредников»,— говорит она. По ее словам, учитывая заявленную «Сев-Евродрайф» мощность новосибирского завода, компания может стать одним из крупнейших в Сибири участников рынка. «Наверное, нет сейчас такого спроса на региональном рынке»,— полагает она. Мощность барнаульского завода — около 2 тыс. изделий в год.

Рынок мотор-редукторов растет даже в отсут­ствие большой позитивной динамики в экономике, говорит эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. В среднем, по его оценкам, рост составляет 10–15% в год, что обеспечивается производством машин и механизмов для различных отраслей, разработкой и появлением новых видов техники, заменой узлов на действующем оборудовании, потребностями оснащения промышленных и коммерческих предприятий, даже спортивных сооружений. «По нашим оценкам, объем рынка в РФ может составлять около 10–15 млрд руб. в год. При этом доля Sew-Eurodrive GmbH в РФ — около 30%. До 50% техники компании собирается в России. Строительство новых заводов компании (в Ленинградской области и в Новосибирске) позволит резко увеличить локализацию производства, приблизить логистику к основным группам потребителей и закрепить компании свое положение на рынке»,— считает Алексей Калачев.

Рынок комплектующих приводной техники высококонкурентный и достаточно обширный, так как запросы потребителей под такие детали регулярно меняются, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Редукторы и мотор-редукторы от разных производителей могут выполнять совершенно разные задачи и быть востребованными только конкретными производителями. Полагаем, что открытие производства „Сев-Евродрайф“ в Сибири будет удовлетворять потребности конкретных партнеров и потребителей на локальном уровне, не исключено, что со многими предприятиями договоренности по предзаказу уже достигнуты»,— считает он.

В то же время, как отмечает Алексей Калачев, сроки окупаемости машиностроительных производств, как правило, достаточно длительные. Учитывая объем вложений и средние цены на рынке (средних размеров мотор-редуктор стоит 5–15 тыс. руб.), обычному заводу производительностью 10 тыс. изделий в год понадобилось бы до 20 лет, чтобы вернуть вложения, считает он. «Если продукция будет предназначена для угольной и горнодобывающей промышленности, речь может идти об агрегатах большей мощности и по более высоким ценам. Полагаю, срок окупаемости этого проекта может составить до 10 лет»,— говорит эксперт.

Оксана Павлова