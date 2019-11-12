«Сибсельмаш» пошел по торгам

Новосибирский завод «Сибсельмаш» (входит в «Ростех») выставлен на закрытые торги единым лотом. Все активы бывшего советского промышленного гиганта оценены в 1,8 млрд руб. Два года назад реализовать имущество предприятия планировалось по цене почти в два раза выше, отмечают эксперты и не исключают, что на актив уже есть потенциальный претендент. Обязательным условием для покупателя станет сохранение целевого назначения имущества и лицензия на производство вооруженной техники. Новосибирские власти считают, что продажа завода не помешает идее создания на площадке предприятия промпарка, для этого новому владельцу нужно будет согласовать дальнейшее использование имущественного комплекса «Сибсельмаша» с Минпромторгом России.

Кредиторы научно-производственного объединения «Сибсельмаш» договорились о продаже имущества завода, банкротящегося с 2012 года. Имущественный комплекс предприятия выставлен на закрытые торги единым лотом. В его составе 184 здания и сооружения, а также земельные участки площадью 107,6 тыс. кв. м (в собственности) и 74,7 тыс. кв. м (в аренде). Площадь застройки на арендованном участке — около 450 тыс. кв. м, указано в отчете об оценке имущества предприятия. В пресс-службе «РТ-капитал» (дочерняя организация «Ростеха» по работе с непрофильными и проблемными активами) уточнили “Ъ-Сибирь”, что на продажу выставлен весь имущественный комплекс предприятия. Торги запланированы на 17 декабря.

НПО «Сибсельмаш» — стратегическое предприятие, включено в перечень предприятий ОПК, 100% принадлежит госкорпорации «Ростех». Завод делал сельскохозяйственную технику, горно-шахтное оборудование и технологические части для артиллерийского выстрела. Конкурсное производство на «Сибсельмаше» введено осенью 2012 года. На тот момент кредиторская задолженность компании превышала 1 млрд руб.

Осенью 2017 года часть активов завода (производственные и складские корпуса, различное оборудование, насосные станции, эстакады) была выставлена на продажу 28 лотами с общей стоимостью 1,2 млрд руб. Весь имущественный комплекс завода конкурсный управляющий тогда оценивал в 3,5 млрд руб. Как следует из материалов дела о банкротстве «Сибсельмаша», в 2018 году концепция реализации имущества завода предполагала продажу его активов по частям. Так, до конца 2018 года планировалось продать автотранспорт, часть оборудования и 23 здания и сооружения с начальной стоимостью 425,4 млн руб. в составе десяти лотов, вторым этапом планировалось реализовать 23 здания и сооружения за 1,6 млрд руб. в составе семи лотов, третьим этапом планировалось продать ко второму кварталу 2020 года единым лотом 65 производственных объектов, включая железнодорожные пути, за 1,9 млрд руб. В 2019 году собрание кредиторов приняло решение продать имущество завода единым лотом.

«НПО "Сибсельмаш" включено в перечень предприятий, задействованных в обеспечении обороноспособности и безопасности страны. В соответствии с законом о банкротстве, имущество таких предприятий подлежит продаже единым лотом на закрытых торгов в форме конкурса лицам, имеющим соответствующие лицензии»,— сообщили в «РТ-капитал». В компании пояснили, что в 2018 году рыночная стоимость имущественного комплекса предприятия была актуализирована независимым оценщиком. «При этом были учтены не только износ и амортизация комплекса, но и макро- и микроэкономические показатели»,— уточнили в «РТ-капитал».

Обязательными условиями конкурса по продаже имущества «Сибсельмаша» стало сохранение целевого назначения имущества, способность нового собственника выполнять договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу и наличие лицензии на производство вооружения и военной техники. В случае появления мобилизационного задания, новый собственник предприятия должен будет развернуть соответствующее производство на существующих площадях, отметили в «РТ-капитал». Это ограничение не помешает планам создания промышленного парка на площадке «Сибсельмаша», считает начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. Новосибирске власти еще с 2015 года заявляют о заинтересованности сохранить промышленный профиль площадки «Сибсельмаша». Один из вариантов, который предлагался властями,— создание на этой территории промышленного парка, под который планировалось отвести около 100 тыс. кв. м площадей завода. «Мы не отказываемся от идеи создания промпарка. Хотелось бы сохранить "Сибсельмаш" как единый комплекс, промышленную площадку. Надеемся, что появится профильный покупатель на этот актив, который станет "якорным" производством на этой площадке и объединит вокруг себя других участников рынка. По этому пути сегодня идут многие предприятия. Например, новосибирский патронный завод, который стал основным производством в индустриальном парке "Новосиб", или завод "Труд", завод "Экран"»,— говорит Александр Люлько. В «РТ-капитал» отметили, что новый собственник должен будет согласовать дальнейшее использование имущественного комплекса с Минпромторгом России.

Управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков не исключает, что на активы «Сибсельмаша» уже есть потенциальные претенденты, имеющие все необходимые разрешения и лицензии.

«Снижение стоимости предприятия, скорее всего, связано с отсутствием реального спроса со стороны "гражданских" покупателей. Возможно, сейчас сделка "заточена" под кого-то конкретного»,— считает он. Цена на активы «Сибсельмаша» — ниже рынка, учитывая площадь земельного участка и наличие производственных мощностей, считает директор компании MDBroker Данила Прудников. «В регионе, без учета ограничений, игроков, которые могут приобрести такой объем недвижимости нет. Приобрести актив могут крупные производственники и сдавать часть площадей в аренду. При учете сдаче в аренду производственных корпусов при такой цене можно ожидать высокую рентабельность»,— говорит он.

Оксана Павлова