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11 июня, вторник
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Екатеринбург. Урал
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17:37
Колокольцев уволит двух полицейских генералов из-за дела Голунова
17:11
Свердловскую «Областную газету» проверил ОБЭП
15:31
В тюменской типографии изъяли финансовые документы
14:15
Директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов награжден орденом Почета
13:09
Минимальная стоимость одного «квадрата» жилья в Екатеринбурге составляет более 33 тысяч рублей
12:39
Суд вернул дом охотников в конкурсную массу бизнесмена Михаила Бабина
12:27
Сменился президент «Города без наркотиков»
11:05
В Нижнем Тагиле объявлен режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме
10:27
Более 95 тысяч свердловчан не могут покинуть страну из-за долгов
10:26
Дума Екатеринбурга отказалась принять бюджетные поправки в 6 млрд рублей
10:25
«Ростелеком» подписал соглашение с «Тюменьэнерго» о сотрудничестве в развитии «Цифровой экономики»
08:22
В Нижнем Тагиле скончался один из пострадавших при взрыве газа в жилом доме
07:21
В Нягани произошел пожар в здании часовни
07:08
В Екатеринбурге появились граффити в защиту журналиста Ивана Голунова
06:29
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
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(обновлено: 11.06.2019)
Местное самоуправление на Урале
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Мэрию Екатеринбурга поправили
Городская дума отказалась корректировать бюджет на 6 млрд рублей
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Екатеринбуржцы рассматривают варианты опроса о храме Святой Екатерины
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Мэр Александр Высокинский выслушал требования православной общественности
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Депутатам от КПРФ не удалось убедить коллег самораспуститься
Забор не сдержал протесты
В Екатеринбурге пытаются погасить конфликт вокруг храма Святой Екатерины
Храм на опросе
В Екатеринбурге готовятся к голосованию о судьбе сквера у драмтеатра
Связь с общественностью доверили политтехнологу
Назначен вице-мэр Екатеринбурга по информационной политике
Новоуральск определился с кандидатами
На должность мэра претендует пять человек
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Власти Екатеринбурга уточняют правила референдумов и запросов
«С доверием вернутся деньги и полномочия»
Николай Цуканов обсудил состояние местного самоуправления в УрФО
Районам Екатеринбурга повысили статус
Городская дума расширила их полномочия
Мэра подвела монополия
В закрытом Новоуральске произойдет смена главы города
Палата зацепила депутатов
Екатеринбургская гордума оказалась недовольна работой общественной палаты
ГИБДД въезжает в мэрию Екатеринбурга
Сменился глава городского комитета по транспорту
Прокуратура указала на кадр
Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин оказался на грани отставки
1
Вопросы не прошли гордуму
В Екатеринбурге отказались проводить референдум против строительства храма Святой Екатерины
1
Вопросы сочли неопределенными
Комиссия думы Екатеринбурга не одобрила идею референдума о строительстве храма
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Бремя первых
Как в Екатеринбурге вручали «Премию №1»
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Четыре дня протестов в Екатеринбурге
Как проходили акции в защиту сквера от храма
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Ночь музеев в Екатеринбурге
Как акция прошла в 2019 году
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Майские парады
День Победы в городах Урала
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Первомай прошелся
Демонстрация и «монстрация» в Екатеринбурге
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Область примирения
Как прошел турнир по настольному теннису «Уральская шляпа» ИД «Коммерсантъ-Урал»
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Первые среди оленей
Как прошел День оленевода на Ямале
Фотогалерея
Темным временам добавили света
Коммерсантъ-Урал о борцах с преступностью
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Истории уральских сыщиков
Спецпроект «Ъ-Урал» ко Дню уголовного розыска
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Уральский плен
Чем занимались военнопленные в Свердловской области в 1942-1956 годах
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«Новое качество жизни людей»
Как в Свердловской области «умнеют» города
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Многоликая «Гора Белая»
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«Первые лица Свердловской области»
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«Тюменская область. Итоги года»
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О тонкостях установки онлайн-касс
Онлайн-кассы: как предпринимателю вынести максимум пользы из обязательства
Для впечатления важна каждая деталь
Алена Шарафутдинова — о конкуренции в кейтеринге, подходе к работе и эстетике
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия