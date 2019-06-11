Мэрию Екатеринбурга поправили

Дума Екатеринбурга отклонила корректировки в бюджете на 2019 год на 6 млрд руб., предложенные мэрией. По мнению депутатов, городская администрация не учла мнения горожан. Эксперты полагают, что поправки не были приняты из-за «институционального конфликта» между мэрией и гордумой.

Против проекта корректировок муниципального бюджета на 2019 год проголосовали сегодня 20 депутатов из 31 присутствовавшего на заседании. Мэрия предлагала увеличить доходную часть бюджета с 40,9 млрд руб. до 46,1 млрд руб. — на 5,2 млрд руб., а расходную на 6,5 млрд руб. — с 43,1 млрд руб. до 49,7 млрд руб. В частности, в проекте постановления было предусмотрено выделение 117 млн руб. на проектировку второй ветки метро и 43 млн руб. на создание городского медиахолдинга МАУ «Город».

Ранее комиссия по местному самоуправлению, информполитике и связям с общественностью отклонила проект бюджетных поправок. Большинство вопросов у членов комиссии возникло к созданию медиахолдинга. Депутаты отметили, что население не будет читать его продукцию, а «газеты будут уходить в макулатуру».

«Не помню, когда дума рассматривала бюджетные вопросы, не имея положительного заключения одной из профильных комиссий»,— отметил на заседании гордумы депутат Дмитрий Сергин. По его словам, создание медиахолдинга — «это нецелевое использование бюджетных средств», так как цель структуры — «пиар конкретных лиц». За принятие проекта высказался депутат Михаил Матвеев: «У нас нет оснований не утверждать поправки, но не внесение их отдалит решение ряда вопросов по Екатеринбургу». Его поддержал Владимир Крицкий и предложил внести «условную блокировку» корректировок. «Снимем блокировку, когда будет доказана оптимальность выделяемых средств»,— пояснил он.

Председатель гордумы Игорь Володин пояснил, что «заблокировать» часть проекта нельзя — депутаты обязаны принимать проект в целом. По его словам, поправки не приняли из-за того, что «не были учтены мнения горожан» по ряду вопросов, касающихся ремонта дорог, очистных сооружений, сноса аварийного жилья. Документация по медиахолдингу была представлена депутатам на ознакомление, но «диалога не было». «С нами надо общаться и договариваться»,— заявил господин Володин. Он не исключил пересмотра структуры взаимодействия мэрии и гордумы. «Мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами на протяжении десятилетий. Пришла новая администрация, но ситуация не меняется. Основная масса людей, работающих здесь, из старой команды»,— добавил спикер.

Эксперты считают, что корректировки не приняли из-за «глубокого институционального конфликта». Глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов полагает, что «сейчас вскрылся конфликт, который был заложен в момент формирования представительных органов». По его словам, после переизбрания думы и выборов нового мэра Екатеринбурга депутаты «перехватили пальму первенства». «Администрацию такое положение не устраивает. Дума, саботируя вопросы, вынесенные мэрией, демонстрирует свою власть»,— утверждает господин Пирогов. Эксперт уверен, что взаимоотношения осложняются общественным конфликтом и процессом перераспределения экономических ресурсов — смены руководства ЕМУП «Спецавтобаза» и ЕМУП «Водоканал». «Дума создала управляемый кризис и имеет все возможные средства воздействия на администрацию. Каждый из органов пытается доказать свое лидерство, поэтому конфликт может пронестись через весь срок»,— добавил Александр Пирогов. По словам доцента кафедры политических наук УрФУ Руслана Мухаметова, за последние 20 лет гордума «не задавая вопросов, утверждала поправки», а сейчас депутаты недовольны «пассивностью мэрии». Тем не менее, он уверен, что стороны смогут решить вопрос кулуарно: «в рабочих группах, в кабинетах».

Анастасия Реутова