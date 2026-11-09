Билайн и Свердловская область развивают связь на трассах и в малых поселениях

В рамках соглашения стороны уже активно взаимодействуют, увеличивая зону обслуживания и качество связи 4G** в регионе. Подписанный документ утвердил адресный план строительства и модернизации объектов инфраструктуры. Работы охватят такие ключевые трассы, как Режевской тракт, дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Первоуральск — Шаля». Кроме того, новые базовые станции будут запущены на федеральной трассе М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюменской области, в том числе мобильный интернет появится на участке в обходе поселка Белоярский и будет улучшено 4G-покрытие на дороге для жителей Заречного. Дополнительное оборудование будет запущено и на автомагистрали М-5 «Урал» до границы с Челябинской областью. Всего до конца 2026 года планируется построить более 20 новых объектов связи.