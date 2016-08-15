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11:08
В Санкт-Петербурге простились с погибшими при пожаре на глубоководной станции
12:17
На ликвидацию последствий паводков в Иркутской области понадобится 31,2 млрд рублей
14:05
МИД РФ счел «злобной пропагандой» концепцию США о противодействии «влиянию Кремля»
08:30
Участок Филевской ветки московского метро закрыт на выходные
15:42
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
15:29
Сахалинская область лидирует среди регионов по числу разводов в 2019 году
15:06
Зеленский уверен, что Трамп может решить проблему «Северного потока-2» в пользу Украины
14:53
Правительство одобрило план концепции развития волонтерства
14:34
«Роскосмос» намерен к концу 2020 года выйти на завершающую стадию испытаний «Сармата»
14:18
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
13:48
Зеленский назначил губернатора Львовской области
13:28
США хотят изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд
13:09
Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля
12:56
Индонезия обязала зарубежные компании вывезти 49 контейнеров с отходами
12:45
СКР подтвердил, что перевернувшийся в Черном море катер был перегружен почти в пять раз
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(обновлено: 06.07.2019)
Деятельность IKEA
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4
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Получивший от концерна 25 млрд рублей хочет еще 120 млрд
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Финансы
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Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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