Есть идея — нет IKEA

Как стало известно “Ъ”, спор шведской IKEA с предприятием «Химки-Молжаниново», связанным с Романом Абрамовичем, вокруг 20 га земель в Подмосковье может получить новое развитие. В прокуратуру передано уголовное дело в отношении руководителя Химкинского земельного комитета Марии Дунюшиной, которую подозревают в мошенничестве при передаче IKEA прав на этот участок. Обвинительный приговор по этому делу повысит шансы «Химки-Молжаниново» отсудить земли у IKEA, считают юристы. В ситуацию уже вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Следственный комитет предъявил обвинение руководителю Химкинского земельного комитета Марии Дунюшиной в мошенничестве по делу о передаче IKEA около 20 га земель в Химках. Об этом “Ъ” рассказал источник, близкий к следствию. По его данным, Следственный комитет уже передал дело в отношении госпожи Дунюшиной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в прокуратуру для направления в суд.

Участком площадью 20,88 га в Химках возле Ленинградского шоссе IKEA пользуется с 1993 года, когда районная администрация сдала земли в аренду на 49 лет. В 2007 году IKEA построила на участке бизнес-центр «Химки Бизнес парк» площадью более 100 тыс. кв. м, а в 2011 году выкупила 16,5 га. Но с 2012 года право IKEA на землю пытается оспорить коллективное сельскохозяйственное предприятие «Химки» (КСХП, сегодня — «Химки-Молжаниново»), которое настаивает, что IKEA получила участок незаконно. Само КСХП владело землей в 1991–1993 годах, получив ее в долевую собственность от совхоза «Путь к коммунизму». В 2006 году депутат Госдумы Александр Хинштейн обращался в прокуратуру с просьбой проверить и право собственности КСХП. По его версии, предприятие могло получить земли в собственность «путем вооруженного захвата». Такой же версии придерживаются пайщики колхоза (копия их совместного заявления имеется в распоряжении “Ъ”). Сегодня основным собственником «Химки-Молжаниново» считается владелец Azimut Hotels Александр Клячин. Еще треть КСХП контролирует структура Millhouse Романа Абрамовича. Знакомый с проектами господина Абрамовича источник “Ъ” заверил, что бизнесмен не участвует в споре. Представитель Александра Клячина в пятницу вечером был недоступен для комментариев. Связаться с КСХП не удалось.

В 2016 году спор «Химки-Молжаниново» с IKEA перерос в уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемыми были два бывших чиновника администрации Химок Игорь Гончаренко и Юрий Кораблин. Но после их смерти в 2013 и 2016 годах соответственно было выделено новое уголовное дело, подозреваемой по которому стала Мария Дунюшина, рассказывает источник “Ъ”. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что суд, скорее всего, поддержит обвинение: количество оправдательных приговоров колеблется в районе сотых процента от общего количества вынесенных приговоров.

Адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко при этом не исключает, что приговор может повлиять на арбитражный суд, который может вынести решение в пользу «Химки-Молжаниново», лишив IKEA прав на землю.

Представляющая интересы IKEA адвокат Екатерина Духина удивлена, что на протяжении 18 лет, до 2011 года, когда собственником участка стала IKEA, у КСХП не было претензий по поводу земель. В самой IKEA напомнили “Ъ”, что права компании на земельный участок были неоднократно подтверждены судами различных инстанций, в том числе Верховным судом РФ.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить законность и обоснованность решений, принятых при возбуждении и расследовании уголовных дел в рамках спора вокруг земли IKEA в Химках. Но, как отмечает Дмитрий Горбунов, в данном случае речь идет о должностном преступлении, что не является стезей Бориса Титова. Как правило, эффект от подобных обращений минимален, указывает один из источников “Ъ”. В Генпрокуратуре и Следственном комитете не ответили на запрос “Ъ”.

Елизавета Макарова