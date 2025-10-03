Силовики задержали адвоката бизнесмена Константина Пономарева

Как стало известно «Ъ», оперативники задержали адвоката Романа Еронова, защищавшего скандально известного бизнесмена Константина Пономарева. «Он был задержан утром 3 октября в Смоленске, после чего его, вероятно, доставили в Москву»,— рассказал источник издания. Он предположил, что задержание юриста может быть связано с одним из «очередных новых дел» в отношении его подзащитного. Пока неизвестно, что именно инкриминируют защитнику, планирует ли следствие предъявить ему какое-либо обвинение и избрать меру пресечения. По закону уголовное дело в отношении адвоката возбуждает руководитель СКР по субъекту РФ или его заместитель, в данном случае глава столичного главка Следственного комитета или его зам.

Роман Еронов получил статус адвоката в Мурманске, однако занимался практикой в основном в Москве и в последнее время в Смоленске, где зарегистрирован Константин Пономарев.

Напомним, что бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения», получивший известность благодаря тому, что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге, находится под стражей с июня 2017 года. С тех пор Константин Пономарев стал фигурантом трех уголовных дел. Его последнее дело связано с хищением у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, на сумму более 1 млрд руб. Тверской суд Москвы 11 сентября приговорил его к 14 годам общего режима со штрафом в размере 2,5 млн руб. Сам предприниматель называет все свои дела заказными.

За последние несколько лет был осуждены по меньшей мере три адвоката, общавшиеся с ним: Евгения Семчукова, Александра Цюпко и Артур Гереев. Первая вместе с группой аферистов, выдававших себя за действующих сотрудников ФСБ, угрожала посадить бизнесмена и требовала отступных, а два других уверяли, что за большие суммы якобы могут добиться с помощью силовиков прекращения его уголовных дел и освобождения из-под стражи.

Мария Локотецкая