Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики задержали адвоката бизнесмена Константина Пономарева

Как стало известно «Ъ», оперативники задержали адвоката Романа Еронова, защищавшего скандально известного бизнесмена Константина Пономарева. «Он был задержан утром 3 октября в Смоленске, после чего его, вероятно, доставили в Москву»,— рассказал источник издания. Он предположил, что задержание юриста может быть связано с одним из «очередных новых дел» в отношении его подзащитного. Пока неизвестно, что именно инкриминируют защитнику, планирует ли следствие предъявить ему какое-либо обвинение и избрать меру пресечения. По закону уголовное дело в отношении адвоката возбуждает руководитель СКР по субъекту РФ или его заместитель, в данном случае глава столичного главка Следственного комитета или его зам.

Роман Еронов получил статус адвоката в Мурманске, однако занимался практикой в основном в Москве и в последнее время в Смоленске, где зарегистрирован Константин Пономарев.

Напомним, что бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения», получивший известность благодаря тому, что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге, находится под стражей с июня 2017 года. С тех пор Константин Пономарев стал фигурантом трех уголовных дел. Его последнее дело связано с хищением у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, на сумму более 1 млрд руб. Тверской суд Москвы 11 сентября приговорил его к 14 годам общего режима со штрафом в размере 2,5 млн руб. Сам предприниматель называет все свои дела заказными.

За последние несколько лет был осуждены по меньшей мере три адвоката, общавшиеся с ним: Евгения Семчукова, Александра Цюпко и Артур Гереев. Первая вместе с группой аферистов, выдававших себя за действующих сотрудников ФСБ, угрожала посадить бизнесмена и требовала отступных, а два других уверяли, что за большие суммы якобы могут добиться с помощью силовиков прекращения его уголовных дел и освобождения из-под стражи.

Мария Локотецкая

Новости компаний Все