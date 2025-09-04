Константина Пономарева вызвали в суд по срочному делу

Как стало известно “Ъ”, на 14 лет потребовали отправить в колонию бизнесмена Константина Пономарева, прославившегося в свое время многомиллиардными тяжбами с компанией IKEA. В ходе прений сторон по третьему делу предпринимателя прокуратура сочла доказанной его вину в хищении у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, на сумму более 1 млрд руб. Внушительный срок обвинение просило определить ему по совокупности с предыдущим приговором. Сам фигурант назвал происходящее «юрхардпорнотрешем».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, выступая в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы, прокурор заявила, что считает доказанной вину господина Пономарева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации похищенного (ст. 174.1 УК РФ). За совершение этих преступлений она предложила назначить подсудимому десять лет колонии общего режима, а по совокупности с приговором Солнечногорского горсуда Подмосковья от 2020 года окончательный срок определить 14 лет со штрафом 2,5 млн руб. Также прокурор просила конфисковать имущество господина Пономарева на сумму более 1 млрд руб., оставить под арестом его активы (ценные бумаги и денежные средства) еще на 9 млрд руб.

Двух других подсудимых — бывших председателя правления Лесбанка Сергея Никитина и главбуха кредитного учреждения Ирину Скоробогатову — гособвинитель просила осудить только за мошенничество к семи и шести годам заключения со штрафами 700 тыс. и 600 тыс. руб. соответственно. Обоих подсудимых, которые находятся под подпиской о невыезде, прокурор просила после оглашения приговора взять под стражу в зале суда. Одновременно обвинение поддержало заявленный потерпевшим (им признан правопреемник обанкротившегося Лесбанка — Агентство по страхованию вкладов, АСВ) иск о взыскании с подсудимых ущерба.

По версии следствия, все трое фигурантов входили в организованную группу, которая накануне отзыва лицензии у Лесбанка в 2015 году похитила находившиеся на балансе кредитного учреждения 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие» общей стоимостью 1,1 млрд руб.

Как считает следствие, для этого крупнейший клиент банка Константин Пономарев убедил его сотрудников в том, что собирается приобрести Лесбанк, а те по его «указанию» задним числом оформили документы о покупке им вышеназванных ценных бумаг и внесении в кассу банка наличных денег в размере 1 млрд руб.

На самом деле, по данным обвинения, средства на покупку векселей господин Пономарев не тратил, а действовавшие в сговоре с ним Сергей Никитин и Ирина Скоробогатова составили фиктивные финансовые документы, передав в октябре 2015 года бизнесмену ценные бумаги бесплатно. После этого господин Пономарев, по версии следствия, отмыл похищенное, продав векселя компании ООО «Тандем Центр», которая предъявила векселя к погашению и получила в общей сложности 1,709 млрд руб.

Подсудимые вину не признали. Так, господин Пономарев утверждал, что сам стал жертвой недобросовестных сотрудников банка, которые по его просьбе и на его средства приобретали векселя, но, как выяснилось, не вносили деньги в кассу.

По словам бизнесмена, если бы он знал, что векселя остались на балансе банка, он бы не стал в открытую предъявлять их к погашению в России.

Он и его адвокаты ходатайствовали об отложении прений сторон для подготовки к ним. Назначенный ему судом 3 сентября адвокат мотивировал просьбу тем, что не знаком с материалами дела, а нанятый господином Пономаревым 27 августа новый защитник по соглашению Александр Ляшенко сказал, что успел изучить лишь четыре из более чем 80 томов дела. Однако судья Ольга Семина сочла это затягиванием процесса и откладывать слушание не стала, также не удовлетворив просьбу жаловавшегося на давление подсудимого о вызове ему в суд скорой и не допустив в зал врачей, приглашенных родственниками. Откладывать заседание для подготовки подсудимого к последнему слову судья также не стала и, выслушав других фигурантов и их адвокатов, удалилась на вынесение приговора до 11 сентября.

Такую спешку защитники подсудимых связали с тем, что уже в октябре истекает десятилетний срок давности по делу и в случае если бы суд не успел уйти на приговор, то он вынужден был бы освободить подсудимых от уголовной ответственности по этому, хотя и нереабилитирующему, основанию. Адвокат Александр Ляшенко считает, что в ходе разбирательства были нарушены права его подзащитного. «Защиту лишили возможности представить доказательства и участвовать в судебных прениях, как и сам Пономарев был лишен судом права выступить с последним словом»,— сказал адвокат, воздержавшись от дальнейших комментариев. Сам господин Пономарев через своего защитника передал, что расценивает происходящее как «юрхардпорнотреш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комментарий Константина Пономарева, который он передал адвокату из СИЗО

Бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения» Константин Пономарев получил известность благодаря тому, что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от компании IKEA за аренду генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге. Получив деньги, он не остановился и продолжил тяжбы с ритейлером. Так, господин Пономарев через суд заморозил активы российского представительства IKEA на 9 млрд руб., а также потребовал выплаты 507,6 млн руб. неустойки за то, что IKEA не выкупила у него дизельные электростанции. В августе 2016 года районный суд встал на его сторону. Однако впоследствии это решение отменил Верховный суд РФ.

С июня 2017 года предприниматель находится под стражей и с тех пор стал уже фигурантом трех уголовных дел. В первый раз Люберецкий горсуд Подмосковья в июле 2018 года признал господина Пономарева виновным в организации заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 306 УК РФ) и приговорил к восьми годам заключения. А в декабре 2020 года Солнечногорский горсуд осудил бизнесмена за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с подачей иска о возврате его дизельных генераторов и взыскании арендной платы за их использование в Крыму с 2014 по 2020 год.

Он также был признан виновным в уклонении от уплаты налогов юридическим лицом (ст. 199 УК РФ) за 2007–2008 годы и в совокупности получил десять лет и два месяца лишения свободы. В связи с изменениями в УК РФ Сафоновский райсуд Смоленской области 4 июня 2024 года уменьшил господину Пономареву срок наказания на два года, до восьми лет и двух месяцев, которые он к тому времени уже отсидел. Однако на волю его не выпустили, а 2 июля того же года Тверской суд Москвы арестовал его по ходатайству АСВ в рамках третьего дела.

Мария Локотецкая