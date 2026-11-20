Журналисты спросили Дональда Трампа, можно ли назвать Владимира Путина другом Америки. «Я не могу говорить от имени Америки. Я считаю Путина человеком, с которым у меня очень хорошие отношения, и это на самом деле очень хорошо», — ответил президент США.