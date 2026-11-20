Трамп назвал отношения с Путиным фантастическими
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с президентом России Владимиром Путиным как «фантастические». Такую оценку он дал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером в Китае.
Журналисты спросили Дональда Трампа, можно ли назвать Владимира Путина другом Америки. «Я не могу говорить от имени Америки. Я считаю Путина человеком, с которым у меня очень хорошие отношения, и это на самом деле очень хорошо», — ответил президент США.
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли 19 ноября. На саммите АТЭС в Шэньчжэне они также встретились втроем с председателем КНР Си Цзиньпином. Помимо этого, президент США отдельно побеседовал с китайским лидером.