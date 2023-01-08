IKEA меняет рынок

Продажа бизнеса IKEA вышла на финишную прямую. Сделку могут закрыть до конца марта, по крайней мере, такой срок называл губернатор Новгородской области Андрей Никитин, где расположена одна из фабрик. Будут ли ее продавать отдельно или вместе с другими активами шведской компании, пока не известно. Не объявлено и имя покупателя, хотя основным претендентом называют АФК «Система». Почему эта сделка может стать особенной? И как изменился мебельный рынок после ухода IKEA из России? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

IKEA вошла в десятку любимых брендов у россиян, уступив лишь продавцам одежды и производителям техники. За год ритейлер поднялся на 11 позиций — с 20 места на девятое. Возможно, потому что рейтинг составляли уже после ухода компании из страны, когда граждане, наконец, смогли в полной мере оценить простоту, качество, невысокие цены, стиль и другие плюсы IKEA, без которых она оставила страну.

Процесс продажи активов компании был окутан тайной. К нему будто намеренно подогревали интерес. «Заинтересованных в покупке очень много», говорил в июне Минпромторг. На заводы — их в России всего четыре — приезжали неизвестные люди. «Быстро проходят по цехам, смотрят, а потом куда-то исчезают»,— рассказывал координатор профсоюза работников IKEA Александр Илларионов. Но сотрудники успевали кое-что заметить, например, карельские номера на автомобилях.

Segezha Group — один из основных претендентов. Лесопромышленный холдинг входит в состав АФК «Система», и там подтверждали: сделка могла быть дать синергию с этим предприятием. И это действительно так, говорит партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «У этой группы компаний производство полуфабрикатов находится в непосредственной близости с самими производственными активами.

То есть логистическая цепочка между производством, условно, фанеры и первичной обработкой древесины, и производством мебели будет минимальна, что в принципе скажется очень существенно на цене готовой продукции. Плюс у АФК "Система" серьезные компетенции в области розничных продаж. Поэтому, думаю, что Segezha Group выстроить оператора по продаже мебели проще, чем кому бы то ни было».

Хотя до конца 2022 года официально бенефициара так и не назвали. «Сделка на финальном этапе, правда, покупатель не определен, кандидатов несколько»,— говорил глава Новгородской области Андрей Никитин. Действительно, называли еще компании и «Твой дом».

Кто предложит лучшие условия, того IKEA и выберет — звучит логично, но в условиях, когда многие уходящие компании вынуждены буквально оставлять российские активы за символический рубль, эта сделка обещает стать знаковой.

Ее могут заключить по рыночной цене, считает руководитель группы корпоративных проектов юридической фирмы Vegas Lex Александр Гармаев: «Это не только цена, а в том числе и порядок оплаты, дополнительные обязательства, готовность покупателя согласиться на условия продавца в части объема стандартных защитных механизмов.

Выбираться будет то предложение, где объем заверений продавца по активам окажется минимальным. То есть продавец не будет гарантировать, что там, например, нет никаких налоговых претензий, открытых долгов и так далее. Компания будет продаваться, как есть».

Но IKEA в России — это не только четыре собственные фабрики и торговые центры. Это и множество партнеров. То же постельное белье, например, для ритейлера отшивала компания «Шуйские ситцы». И сейчас на сайтах отдельных предприятий или маркетплейсах можно найти привычные товары. Но IKEA — это еще и логисты, дизайнеры, маркетологи, посредники. Шведская компания задавала тон российскому рынку, говорит гендиректор мебельной компании Dantone Home Сергей Воронов: «Российское производство подтягивало поставщиков и с точки зрения технологий, и инвестиций. Поэтому, конечно, негативный эффект. Но это и хороший импульс для российских производителей. Я вижу, что очень многие проснулись, поняли, что будет перераспределяться большущий кусок рынка и начали действовать, чтобы его занять».

«Все те, кто остался без заказчика в лице IKEA, как-то пристроятся к новым компаниям. И, безусловно, это пойдет и нам, и конкурентам на пользу», написал в своей колонке для Forbes основатель Divan.ru Антон Макаров. Его компания «получает вал заказов на партнерство», но, признался он, лучше бы IKEA не уходила. Ведь она не просто продавала мебель, она воспитывала вкус. А это не менее важно, чем невысокие цены и стиль.

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