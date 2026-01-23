Век IKEA не видать

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд освободил от наказания бизнесмена Константина Пономарева, осужденного на 14 лет колонии за хищение у АКБ «Лесбанк» 38 векселей финансовых структур на сумму более 1 млрд руб. Аналогичное решение в связи с истечением срока давности было принято в отношении проходивших с ним и получивших условные сроки банкиров. Однако это не освободило фигурантов от миллиардного иска, удовлетворенного в рамках уголовного дела, и конфискации имущества бизнесмена. Сам господин Пономарев, запомнившийся своими спорами с IKEA, также не вышел на волю, так как ранее был арестован по четвертому делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Константин Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бизнесмен Константин Пономарев

Апелляционное представление прокуратуры и жалобы защиты на приговор Тверского суда столицы были рассмотрены с восьмой попытки. До этого слушания откладывались по различным причинам. Не оспаривая выводы о виновности фигурантов, прокурор Дарья Потаскуева в апелляционном представлении ссылалась на то, что подсудимые совершили преступление 2 октября 2015 года, а следовательно, по делу истек десятилетний срок давности. В связи с этим она просила Мосгорсуд освободить всех фигурантов от наказания. Приговор оспаривали и осужденные, ни один из которых вину не признал. Защита просила их оправдать.

Как ранее писал “Ъ”, 11 сентября Тверской суд Москвы назначил бизнесмену семь с половиной лет колонии со штрафом 900 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенного (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), а по совокупности с предыдущим приговором окончательное наказание определил 14 лет со штрафом 2,5 млн руб. Несмотря на то что обвинение просило реальные сроки и для других подсудимых, бывший председатель правления Лесбанка Сергей Никитин и главбух Ирина Скоробогатова получили условные наказания в пять и четыре года со штрафами 900 тыс. и 800 тыс. руб. соответственно.

Согласно версии обвинения, подсудимые накануне отзыва лицензии у АКБ «Лесбанк» похитили находившиеся на его балансе 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие» общей стоимостью 1,1 млрд руб. Фигуранты оформили документы о покупке господином Пономаревым ценных бумаг и внесении им в кассу денег, которые он на самом деле не вносил. Впоследствии господин Пономарев продал векселя фирме, которая предъявила их к погашению.

Накануне истечения срока давности, 3 октября 2025 года, господин Пономарев был арестован по новому, уже четвертому по счету уголовному делу — о даче взятки сотруднику комиссариата в размере 2 млн руб. для принятия решения об отправке его на СВО.

В случае получения госнаграды за боевые действия его уголовное преследование было бы прекращено. В рамках этого дела в СИЗО был заключен адвокат господина Пономарева Роман Еронов и военнослужащий-посредник, помогавший в «решении» вопроса. Им вменяется в вину посредничество в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а господину Пономареву — дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Военнослужащий вину признал, а господин Пономарев и его защитник отрицают.

Что же касается дела о хищении векселей, то, вынося приговор, Тверской суд также удовлетворил иск Лесбанка на сумму 893 млн руб., которая была взыскана с господ Пономарева и Скоробогатовой. Также суд постановил конфисковать в доход государства у главного фигуранта 1 млрд 709 тыс. руб.— сумму легализованных им средств, оставив имущество Константина Пономарева на более чем 9 млрд руб. (его большую часть составляют векселя банка ВТБ) под арестом.

Заслушав доводы сторон в апелляции, суд освободил фигурантов от наказания и штрафов, прекратив производство по делу. Однако иск Лесбанка к Пономареву и Скоробогатовой и конфискацию имущества бизнесмена сохранил. При этом господин Пономарев не смог выйти на волю из-за ареста по четвертому уголовному делу.

Адвокат господина Пономарева Марина Андреева заявила “Ъ”, что не согласна с решением Мосгорсуда в части конфискации имущества и выплаты по иску и планирует добиваться его отмены в вышестоящих инстанциях.

Как ранее сообщал “Ъ”, господин Пономарев утверждает, что полную стоимость фигурирующих в деле 38 векселей с процентами за пользование чужими денежными средствами и индексацией (общая сумма составила 1,9 млрд руб.) с него уже взыскал Смоленский облсуд. Это, по словам бизнесмена, произошло еще в 2020 году, после того как Лесбанк продал право требования по ценным бумагам за 100 млн руб. Надежде Теплюк, бывшей жене депутата Госдумы Евгения Булавинова, а она впоследствии — конкурсному кредитору, некоему ИП Буравчикову.

Госпожа Андреева отметила, что по решению суда могут быть конфискованы только те предметы, которые признаны вещдоками и приобщены к делу или были получены в результате преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). «Но, даже если следовать логике обвинения, Смоленский суд пять лет назад уже принял решение о возвращении стоимости приобретенного Пономаревым якобы преступным путем имущества законному владельцу, что исключает возможность его конфискации»,— сказала госпожа Андреева.

Адвокат считает, что действия суда по отношению к Константину Пономареву создают «опасную тенденцию».

«Например, вы разбили машину и с вас взыскали ее стоимость один раз, а потом пришли члены семьи владельца этой машины и им дали право еще раз взыскивать ее стоимость. И так вы заплатите дважды»,— сказала защитник.

Это был уже третий приговор по делу бывшего владельца компании «Системы автономного электроснабжения» Константина Пономарева. Он стал известен благодаря тяжбам с IKEA и получил в 2010 году 25 млрд руб. от компании по внесудебному соглашению за аренду генераторов для ее магазинов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен находится под стражей с 2017 года.

Изначально в рамках первого дела под арест попало имущество предпринимателя на сумму более 36 млрд руб., но теперь оно стремительно уменьшается. Сам он это связывает с желанием правоохранителей завладеть им. Ряд силовиков уже осужден за махинации с его активами.

Мария Локотецкая