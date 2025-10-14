Глава IKEA может стать следующим комиссаром ООН по делам беженцев

Уходящий в отставку глава IKEA Йеспер Бродин выдвинут Швецией на пост следующего верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом предприниматель сообщил Financial Times.

По словам господина Бродина, он был приятно удивлен выдвижением своей кандидатуры, так как бизнесмены редко удостаиваются подобной поддержки. Он полагает, что в ООН происходят структурные изменения, и организации нужны опытные лидеры из крупных международных организаций. Йеспер Бродин напомнил, что руководит 170 тыс. сотрудников в 43 странах. Это определило выбор кандидатуры шведским правительством, считает он.

Список претендентов на пост комиссара будет предоставлен генсеку ООН Антониу Гутерришу для выбора кандидатуры, затем ее должны утвердить голосованием на Генассамблее.