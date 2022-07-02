Есть идея, нет IKEA

Уход IKEA с российского рынка стал заметным ударом для потребителей, привыкших к стандарту качества шведской сети. Но массово переключаться на покупку товаров у локальных мебельных ритейлеров они пока не торопятся. В результате в июне в РФ резко вырос спрос на изготовление и сборку мебели по индивидуальным проектам. Эксперты также наблюдают возрастающую популярность мебельных ателье, которые способны предложить подходящую альтернативу по приемлемым ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В июне спрос на изготовление мебели и ее сборку по всей стране вырос почти на 30% год к году, подсчитали в «Авито услугах» по просьбе “Ъ”. Наиболее популярные запросы — изготовление кроватей, диванов, шкафов и столов. В YouDo также говорят о росте числа запросов, связанных с изготовлением мебели на заказ,— на 20% к февралю этого года. Кроме того, на те же 30% год к году выросло и число исполнителей таких заказов, отмечают в «Авито услугах». Кроме того, уточняют там, жители крупных городов, включая Москву, Самару, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, все больше интересуются производством мебели по индивидуальным размерам и дизайну.

Директор «Авито услуг» Георгий Акопян объясняет возросшую потребность в небольших производителях уходом с рынка западных ритейлеров IKEA и датской JYSK. Эти сети заявили о сворачивании своего бизнеса в России из-за военной операции РФ на Украине. А гибкость предлагаемой цены у небольших мастерских делает их предложение конкурентным, добавляет господин Акопян. В YouDo прогнозируют рост объемов таких заказов из-за ухода из РФ крупных западных сетей.

Сборка мебели оставшихся на рынке ритейлеров обычно несколько сложнее, соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, часть оставшихся без IKEA потребителей переключилась на продукцию Hoff, часть — пока еще покупают товары шведского ритейлера на маркетплейсах и c2c-площадках. Это привело к тому, что выручка в российских мебельных магазинах увеличилась незначительно — на 4% год к году, отмечают в IT-компании «Эвотор». Продажи у таких компаний сократились на 15%, при этом средний чек вырос на 20%, до 27,1 тыс. руб.

Всплеск продаж на онлайн-площадках фиксируют и в сервисе Moneyplace, по подсчетам которого, выручка от продажи мебели и товаров для дома на Ozon и Wildberries в апреле—июне составила 47,3 млрд руб., тогда как в январе—марте — 43,4 млрд руб. В Wildberries и «Яндекс.Маркете» подтверждают тенденцию, указывая, что чаще всего через их площадку покупают текстиль, системы хранения и некоторую мебель. В Ozon говорят о возросшем интересе покупателей к крупногабаритным товарам. Там уточняют, что маркетплейсами в качестве дополнительного канала продаж начинают пользоваться не только крупные сети, но и небольшие производители и те, кто создает дизайнерскую мебель.

Впрочем, маркетплейсы вряд ли станут основным каналом сбыта для мебельных компаний и производителей, сомневается консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова: «Мебель — это часто крупные предметы, которые требуют очного изучения перед покупкой». Возможно, не исключает она, это «будет работать гибридно» — после посещения салона человек будет совершать покупку через онлайн-площадку.

По мнению госпожи Болотовой, в России работает большое количество производителей мебели, особенно в регионах — от небольших фирм до средних компаний и гипермаркетов. Наиболее вероятно, что постепенно именно они будут занимать освободившуюся после IKEA нишу. По ее оценкам, основными каналами сбыта здесь могут стать торговые мебельные центры, такие как «Три кита» или «Гранд» в Москве, которые в последние годы испытывали нехватку аудитории.

В первом квартале 2022 года объем производства мебели в РФ, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в денежном выражении вырос на 20% год к году, до 79,6 млрд руб.

Никита Щуренков