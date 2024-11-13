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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:18

IKEA попрощалась

Шведская Ingka Group продала свои последние активы в России

Материнская компания IKEA — шведская Ingka Group —продала свои последние активы в России. Принадлежавшие ранее этой структуре более 80 га в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях перешли бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни», созданного осенью 2023 года на базе бывших активов нидерландской Heineken. Покупатель действует в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который недавно приобрел у Ingka складской комплекс в подмосковном Есипово. Консультанты оценивают стоимость участков в сумму до 750 млн руб.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

11 ноября Ingka Holding Europe B.V., входящая в шведскую Ingka Group — материнскую компанию сети мебельных магазинов IKEA, вышла из состава учредителей сразу нескольких российских юрлиц, следует из данных в базе СПАРК. Речь идет об ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Е», ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти С» и ООО «Ингка Рус II».

В Ingka Group заявили “Ъ”, что после этой сделки у компании больше не осталось никаких активов в России.

Впрочем, в базе СПАРК за Ingka Group в РФ числятся еще два юрлица — ООО «Ингка Сентрес Рус Проперти Д» и ООО «Торг».

В марте 2022 года, после начала российско-украинского военного конфликта, Ingka приостановила свою работу в РФ и Белоруссии. В 2023 году группа продала два своих российских завода, производивших продукцию для IKEA, местным игрокам —компаниям «Лузалес» и «Слотекс». В том же году Газпромбанк получил 14 торговых центров «Мега», принадлежавших в России Ingka, а штаб-квартира IKEA в «Химки бизнес-парке» отошла «КЛС-Химки».

Новым учредителем «Ингка Сентерс Рус Проперти Е», «Ингка Сентерс Рус Проперти С» и «Ингка Рус II», как указано в базе СПАРК, стало зарегистрированное летом 2024 года АО «Марс», владельцем которого выступает Марта Селиверстова. С февраля по июнь 2024 года она была финансовым директором холдинга «Объединенные пивоварни», созданного осенью 2023 года на базе бывших активов нидерландской Heineken в России.

В «Объединенных пивоварнях» сообщили “Ъ”, что Марта Селиверстова сейчас не является сотрудником компании.

Госпожа Селиверстова действует в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который и является конечным бенефициаром сделок с Ingka, сообщил “Ъ” его представитель.

Ранее он выкупил у Ingka Group складской комплекс общей площадью 180 тыс. кв. м. в подмосковном Есипово, сообщал в начале ноября РБК. Тогда представитель бизнесмена уточнял, что в собственности у господина Узилова также несколько аналогичных объектов недвижимости в подмосковном Дзержинске и Москве, в частности, на Чагинской улице на юго-востоке города.

На балансе выкупленных юрлиц также находятся активы, которые можно задействовать на рынке недвижимости. Так, «Ингка Сентерс Рус Проперти Е» в 2016 году выкупила у АО «Северный НИИ гидротехники и мелиорации» 40 га в Ленинградской области между Красносельским шоссе и Кольцевой автодорогой. Там планировалось к 2021 году построить новый торгцентр «Мега Новоселье» общей площадью 220 тыс. кв. м. Однако проект так и не был реализован, по этой причине в начале 2024 года НИИ взыскал со структуры Ingka Group 1,3 млрд руб. (см. «Ъ-СПб» от 23 января).

Как мебельный рынок развивается в отсутствие IKEA и доступной ипотеки

ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти С» арендует 2 га на Каширском шоссе в Ленинском районе Подмосковья, указано в СПАРК. Есть ли какие-либо активы у ООО «Ингка Рус II», выяснить не удалось. Источник “Ъ” на рынке недвижимости также напоминает, что у Ingka Group были во владении 39,7 га в Челябинской области, где компания намеревалась строить торгцентр, но проект так и не был реализован. Этот актив также вошел в сделку.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает рыночную стоимость земли на Каширском шоссе в Подмосковье в 100–150 млн руб., участок под Петербургом — в 380–400 млн руб., а в Челябинской области — в 150–200 млн руб. Таким образом, совокупно активы могут стоить 630–750 млн руб., хотя их кадастровая стоимость гораздо выше — более 1,6 млрд руб., уточняет он.

Дарья Андрианова

Фотогалерея

Прощание с IKEA

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Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Указатели на площади возле IKEA «Химки»

Указатели на площади возле IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Покупатели в магазине IKEA «Белая Дача»

Покупатели в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Сотрудники магазина IKEA во время упаковки товаров в IKEA «Белая Дача»

Сотрудники магазина IKEA во время упаковки товаров в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели оплачивают товары на кассе в IKEA «Белая Дача»

Покупатели оплачивают товары на кассе в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели делают памятные фото после получения заказа в IKEA «Белая Дача»

Покупатели делают памятные фото после получения заказа в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатель IKEA «Химки» загружает товары в свой автомобиль

Покупатель IKEA «Химки» загружает товары в свой автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Очереди в пункте выдачи IKEA «Химки»

Очереди в пункте выдачи IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Магазин IKEA «Шведские продукты» в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Магазин IKEA «Шведские продукты» в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели стоят в очереди в IKEA в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Покупатели стоят в очереди в IKEA в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели в очереди возле «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Покупатели в очереди возле «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели на кассе «IKEA Шведские продукты» в Екатеринбурге

Покупатели на кассе «IKEA Шведские продукты» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупательница складывает продукты в фирменные сумки IKEA, Екатеринбург

Покупательница складывает продукты в фирменные сумки IKEA, Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатель в торговом зале магазина «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Покупатель в торговом зале магазина «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пункт выдачи магазина IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Пункт выдачи магазина IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Магазин IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Магазин IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Покупатели с крупногабаритным товаром в пункте выдачи в Санкт-Петербурге

Покупатели с крупногабаритным товаром в пункте выдачи в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Пункт выдачи магазина IKEA в Санкт-Петербурге

Пункт выдачи магазина IKEA в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Посетители магазина в Санкт-Петербурге проверяют покупки

Посетители магазина в Санкт-Петербурге проверяют покупки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сотрудники помогают покупателям с тележками на выходе из пункта выдачи в Нижнем Новгороде

Сотрудники помогают покупателям с тележками на выходе из пункта выдачи в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Пункт выдачи интернет-заказов магазина IKEA в Нижнем Новгороде

Пункт выдачи интернет-заказов магазина IKEA в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Мужчина с покупками на выходе из пункта выдачи в Казани

Мужчина с покупками на выходе из пункта выдачи в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Многие пришли в пункт выдачи в Казани с детьми

Многие пришли в пункт выдачи в Казани с детьми

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в торговом центре «Мега» в Казани

Покупатель IKEA в торговом центре «Мега» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Магазин IKEA в Краснодаре

Магазин IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатели перед закрытым магазином IKEA в Ростове-на-Дону

Покупатели перед закрытым магазином IKEA в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Указатели на площади возле IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Покупатели в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Сотрудники магазина IKEA во время упаковки товаров в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели оплачивают товары на кассе в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатели делают памятные фото после получения заказа в IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Пункт выдачи заказов в магазине IKEA «Белая Дача»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Покупатель IKEA «Химки» загружает товары в свой автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Очереди в пункте выдачи IKEA «Химки»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Магазин IKEA «Шведские продукты» в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели стоят в очереди в IKEA в торговом центре «Мега», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели в очереди возле «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатели на кассе «IKEA Шведские продукты» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупательница складывает продукты в фирменные сумки IKEA, Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Покупатель в торговом зале магазина «IKEA Шведские продукты», Екатеринбург

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пункт выдачи магазина IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Магазин IKEA в «Мега — Дыбенко», Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Покупатели с крупногабаритным товаром в пункте выдачи в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Пункт выдачи магазина IKEA в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Посетители магазина в Санкт-Петербурге проверяют покупки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сотрудники помогают покупателям с тележками на выходе из пункта выдачи в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Пункт выдачи интернет-заказов магазина IKEA в Нижнем Новгороде

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Мужчина с покупками на выходе из пункта выдачи в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Многие пришли в пункт выдачи в Казани с детьми

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в торговом центре «Мега» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Данила Егоров  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатель IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Магазин IKEA в Краснодаре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Родников  /  купить фото

Покупатели перед закрытым магазином IKEA в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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