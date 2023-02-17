Фабрики IKEA разбирают поштучно

Минпромторг раскрыл имена покупателей трех российских фабрик компании IKEA. Ими оказались не самые крупные игроки рынка, отмечают собеседники “Ъ FM”. Так, предприятие шведского бренда в Новгородской области отойдет производителю столешниц — компании «Слотекс». Еще две фабрики в Кировской и Ленинградской областях достанутся «Лузалес», структура занимается заготовкой леса и его обработкой. Сделку уже одобрила правительственная комиссия. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, предприятия продолжат выпуск той же продукции. Так ли это? Или у новых владельцев другие планы? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новость о покупке трех фабрик компании IKEA стала неожиданностью для многих участников рынка. Прежде всего, из-за того, кто выступил покупателями — компании «Лузалес» и «Слотекс» хорошо известны на рынке еще с 1990-х, но прежде всего в сегменте B2B. Некоторые собеседники “Ъ FM”, например, много лет сотрудничают со «Слотекс», которая поставляет им столешницы. Однако на фоне других претендентов на активы IKEA, среди которых была сеть «Твой дом» и Segezha Group, принадлежащая АФК «Система», конечные покупатели оказались более скромного масштаба.

К мебели же опосредованное отношение имеет разве что «Слотекс», подчеркнул гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Но, по его словам, заводы не останутся без дела, вопрос лишь в ассортименте:

«Значительная часть продукции IKEA, которую выпускали эти предприятия, шла на экспорт за границу, в магазины сети. То есть они прекрасно представляли, как это реализовывать. Соответственно, этот объем сейчас на российском рынке наверное, переварится с трудом. К тому же фабрики были заточены под весьма конкретные товары. Кстати говоря, в сегменте корпусной мебели у них было не так много наименований».

В «Лузалес», в свою очередь, рассчитывают запустить два своих новых предприятия уже в этом месяце. И, как заявил в беседе с РБК председатель совета директоров компании Руслан Семенюк, бизнес-план предполагает загрузку фабрик на 100%. Этого, кстати, не удавалось даже самой IKEA.

Реализовать столь амбициозные задачи новый собственник, видимо, рассчитывает за счет продажи школьной мебели, во всяком случае, такое желание выразил председатель совета директоров «Лузалес». И, вероятно, контракт у них уже есть, иначе правительство не одобрило бы эту сделку, отметил сооснователь мебельной компании Mr. Doors Максим Валецкий:

«Основная проблема у покупателей таких активов — куда сбывать эту продукцию. Собственно, именно поэтому и мы прошли мимо этого предложения, и Hoff его тоже не рассматривал. Я не вижу, где объем денег на такую сделку заложен, даже с учетом всех дисконтов.

Так что такие заводы могут быть куплены, скорее всего, под госконтракты».

Между тем сумма сделки по продаже активов IKEA не разглашается. В «Лузалес» заявили РБК, что две фабрики отошли им по рыночной цене. Чем же займется другой покупатель — «Слотекс» — пока неизвестно. Но в любом случае спрос на мебель в этом году скорее всего будет оставаться таким же высоким, как и в прошлом, поэтому конкуренция пойдет рынку на пользу, подчеркнул директор по развитию мебельной фабрики «Ластра» Артемий Куликов:

«Борьба так или иначе будет присутствовать. Рынок завязан на общую экономическую ситуацию в стране. В 2022-м мы наблюдали большую покупательскую способность, по мебели год был сильный. Вопрос в том, что будет в 2023-м, будут ли люди готовы покупать в таких же объемах. Согласно нашему прогнозу, они даже увеличатся. И речь идет не только о крупных торговых сетях, есть сектор В2В, когда требуется комплектация объектов недвижимости, в частности, офисов».

При этом нужно понимать, что производство компании IKEA занимало примерно 7% российского рынка, да и то в лучшие годы, говорят собеседники “Ъ FM”. И новым владельцам потребуется время, чтобы вернуть себе хотя бы половину этого объема. Поэтому к переделу рынка никто из его участников пока не готовится.

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