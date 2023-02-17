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Коммерсантъ FM
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Фабрики IKEA разбирают поштучно

Какие компании стали новыми владельцами активов сети

Минпромторг раскрыл имена покупателей трех российских фабрик компании IKEA. Ими оказались не самые крупные игроки рынка, отмечают собеседники “Ъ FM”. Так, предприятие шведского бренда в Новгородской области отойдет производителю столешниц — компании «Слотекс». Еще две фабрики в Кировской и Ленинградской областях достанутся «Лузалес», структура занимается заготовкой леса и его обработкой. Сделку уже одобрила правительственная комиссия. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, предприятия продолжат выпуск той же продукции. Так ли это? Или у новых владельцев другие планы? Разбирался Владислав Викторов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новость о покупке трех фабрик компании IKEA стала неожиданностью для многих участников рынка. Прежде всего, из-за того, кто выступил покупателями — компании «Лузалес» и «Слотекс» хорошо известны на рынке еще с 1990-х, но прежде всего в сегменте B2B. Некоторые собеседники “Ъ FM”, например, много лет сотрудничают со «Слотекс», которая поставляет им столешницы. Однако на фоне других претендентов на активы IKEA, среди которых была сеть «Твой дом» и Segezha Group, принадлежащая АФК «Система», конечные покупатели оказались более скромного масштаба.

Как продвигается сделка по продаже российского производства IKEA

Как продвигается сделка по продаже российского производства IKEA

К мебели же опосредованное отношение имеет разве что «Слотекс», подчеркнул гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. Но, по его словам, заводы не останутся без дела, вопрос лишь в ассортименте:

«Значительная часть продукции IKEA, которую выпускали эти предприятия, шла на экспорт за границу, в магазины сети. То есть они прекрасно представляли, как это реализовывать. Соответственно, этот объем сейчас на российском рынке наверное, переварится с трудом. К тому же фабрики были заточены под весьма конкретные товары. Кстати говоря, в сегменте корпусной мебели у них было не так много наименований».

В «Лузалес», в свою очередь, рассчитывают запустить два своих новых предприятия уже в этом месяце. И, как заявил в беседе с РБК председатель совета директоров компании Руслан Семенюк, бизнес-план предполагает загрузку фабрик на 100%. Этого, кстати, не удавалось даже самой IKEA.

Как уход IKEA изменил мебельный рынок

Как уход IKEA изменил мебельный рынок

Реализовать столь амбициозные задачи новый собственник, видимо, рассчитывает за счет продажи школьной мебели, во всяком случае, такое желание выразил председатель совета директоров «Лузалес». И, вероятно, контракт у них уже есть, иначе правительство не одобрило бы эту сделку, отметил сооснователь мебельной компании Mr. Doors Максим Валецкий:

«Основная проблема у покупателей таких активов — куда сбывать эту продукцию. Собственно, именно поэтому и мы прошли мимо этого предложения, и Hoff его тоже не рассматривал. Я не вижу, где объем денег на такую сделку заложен, даже с учетом всех дисконтов.

Так что такие заводы могут быть куплены, скорее всего, под госконтракты».

Между тем сумма сделки по продаже активов IKEA не разглашается. В «Лузалес» заявили РБК, что две фабрики отошли им по рыночной цене. Чем же займется другой покупатель — «Слотекс» — пока неизвестно. Но в любом случае спрос на мебель в этом году скорее всего будет оставаться таким же высоким, как и в прошлом, поэтому конкуренция пойдет рынку на пользу, подчеркнул директор по развитию мебельной фабрики «Ластра» Артемий Куликов:

«Борьба так или иначе будет присутствовать. Рынок завязан на общую экономическую ситуацию в стране. В 2022-м мы наблюдали большую покупательскую способность, по мебели год был сильный. Вопрос в том, что будет в 2023-м, будут ли люди готовы покупать в таких же объемах. Согласно нашему прогнозу, они даже увеличатся. И речь идет не только о крупных торговых сетях, есть сектор В2В, когда требуется комплектация объектов недвижимости, в частности, офисов».

При этом нужно понимать, что производство компании IKEA занимало примерно 7% российского рынка, да и то в лучшие годы, говорят собеседники “Ъ FM”. И новым владельцам потребуется время, чтобы вернуть себе хотя бы половину этого объема. Поэтому к переделу рынка никто из его участников пока не готовится.

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