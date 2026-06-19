Победитель IKEA не вышел на СВО

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло четвертое уголовное дело бизнесмена Константина Пономарева, запомнившегося многомиллиардными спорами с IKEA. На этот раз бывшему владельцу компании «Системы автономного электроснабжения», находящемуся под стражей вот уже девять лет, инкриминируется дача взятки сотруднику военкомата за отправку на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Пономарев в суде (сентябрь 2025 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Константин Пономарев в суде (сентябрь 2025 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Перед Московским гарнизонным военным судом господин Пономарев предстанет вместе с военнослужащим Русланом Кориговым, которому вменяется в вину посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Самого бизнесмена обвиняют в даче этой взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ему грозит от 8 до 15 лет.

Новое обвинение Константину Пономареву было предъявлено в октябре 2025 года, вскоре после приговора по его третьему делу — о хищении у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ, на сумму более 1 млрд руб. В его рамках Тверской суд Москвы 11 сентября 2025 года назначил господину Пономареву 14 лет колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн руб.

Позже Мосгорсуд освободил фигуранта от наказания за истечением срока давности, но не от выплаты 893 млн руб. по иску Лесбанка и конфискации имущества на сумму около 1,1 млрд руб.

Как ранее писал “Ъ”, четвертое дело было возбуждено 3 октября 2025 года буквально накануне истечения срока давности по третьему делу господина Пономарева. Тогда же он был вновь арестован.

В последнем деле речь идет о даче взятки в размере 2 млн руб. сотруднику комиссариата для принятия решения об отправке бизнесмена из СИЗО на СВО.

По версии следствия, помочь в решении этого вопроса господину Пономареву в июле 2025 года взялся бывший заключенный Руслан Коригов, который когда-то сидел вместе с коммерсантом. Этот человек, впоследствии заключивший контракт с Минобороны и вышедший на волю, связался с психологом военного комиссариата Левыкиным, который проводил тестирование кандидатов, и договорился, что за взятку тот поможет предпринимателю заключить аналогичное соглашение с военными.

По закону в случае получения госнаграды уголовное преследование прекращается. На это, очевидно, и рассчитывал фигурант. Однако офицер военкомата обратился в правоохранительные органы, и все его дальнейшее общение со знакомым господина Пономарева проходило под контролем оперативников.

Первоначально по делу также проходил и был арестован один из адвокатов господина Пономарева — Роман Еронов. Последнему вменялась в вину передача господину Коригову первой части транша в размере 1 млн руб., из которых 5 тыс. руб. военный потратил на бензин. Поэтому до сотрудника военного комиссариата он донес только 995 тыс. руб., при передаче которых господина Коригова и задержали.

Однако в ходе расследования дело в отношении адвоката Еронова, которому также вменяли в вину посредничество в даче взятки в крупном размере, было прекращено, так как выяснилось, что он не знал, для какой цели передавались военному деньги. Последний приезжал в Москву, чтобы приобрести очередную партию дронов.

Господин Пономарев, оказывавший гуманитарную помощь военным, вину на следствии не признал.

Защита утверждала, что бизнесмену просто не было смысла пытаться избежать 14-летнего срока с помощью СВО, так как его дело и так подлежало прекращению за истечением срока давности.

Бывший владелец компании «Системы автономного электроснабжения» Константин Пономарев получил известность благодаря тому, что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге.

Он был арестован в июне 2017 года. Первый срок в восемь лет получил в 2018 году за организацию заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 306 УК РФ). В 2020 году был осужден на восемь лет два месяца за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов юридическим лицом (ст. 199 УК РФ). Сам бизнесмен называет все свои дела местью силовиков, от которых он не откупился.

На момент вынесения третьего приговора под арестом находилось имущество бизнесмена, оцениваемое в 9 млрд руб. и $158 тыс. Весной 2026 года по иску Генпрокуратуры эти активы как полученные в результате незаконной легализации средств, выплаченных в рамках мирового соглашения с IKEA, были обращены в доход государства.

Защита господина Пономарева для комментариев не была доступна.

Николай Сергеев