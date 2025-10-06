Осужденному за хищения векселей бизнесмену Пономареву предъявили новое обвинение

Осужденный в сентябре на 14 лет за хищения векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб. бизнесмен Константин Пономарев стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщают «Ведомости», ему предъявлены обвинения в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

По версии следствия, в июле этого года, содержащийся в СИЗО Пономарев пытался дать взятку в 2 млн руб. сотруднику военного комиссариата. Переданная через адвоката Романа Еронова взятка предназначалась за содействие в заключении контракта с Минобороны и убытие Пономарева в зону спецоперации.

3 октября был задержан адвокат Еронов. Константин Пономарев известен тем, что что в 2010 году смог по внесудебному соглашению получить 25 млрд руб. от IKEA за аренду ею генераторов в 2007–2008 годах для своих магазинов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен находится под стражей с июня 2017 года, как фигурант трех различных уголовных дел. Его последнее дело связано с хищением у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков, в том числе «Сбера» и ВТБ. Сам предприниматель называет все свои дела заказными.

Влад Никифоров