В ходе приговора подсудимый много шутил

Бизнесмен Константин Пономарев, получивший известность благодаря своим многомиллиардным тяжбам с IKEA, приговорен к восьми годам колонии общего режима. Он, а также его адвокат обвинялись в заведомо ложном доносе и фальсификации доказательств обвинения. По версии следствия, в подмосковных мировых судах они с помощью подставных свидетелей добивались таких решений, которые можно было в дальнейшем использовать в спорах с концерном. Отметим, что господин Пономарев сейчас является подследственным также по делам о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, так что срок наказания в будущем у него может возрасти. Сам бизнесмен все обвинения в свой адрес отвергает.

Заседание Люберецкого горсуда, на котором был оглашен приговор, стало 31-м в процессе по уголовному делу Константина Пономарева и его бывшего адвоката Максима Загорского. Дело рассматривалось два года, за это время начинавший процесс судья Раменского горсуда взял самоотвод, а затем материалы передали для рассмотрения в Люберцы. В прениях сторон прокурор запросил для фигурантов по восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Явно не ожидавший снисхождения от суда Константин Пономарев пришел на последнее заседание в светлой футболке с огромным логотипом IKEA, которую подсудимый с видимым удовольствием демонстрировал журналистам.

Напомним, именно благодаря многолетней тяжбе со шведским концерном, которая закончилась выплатой бизнесмену 25 млрд руб. (около $1 млрд по тогдашнему курсу; сейчас эти средства арестованы в рамках других уголовных дел), подсудимый и стал широко известен. Отметим, что по ходу судебного процесса защита и сам бизнесмен регулярно заявляли, что считают эту компанию заказчиком его уголовного преследования.

Впрочем, этим перформанс подсудимого не был исчерпан. После того как судья объявила в заседании перерыв, господин Пономарев вернулся в зал в той же футболке, но на ней ниже логотипа IKEA красовалась сделанная от руки маркером надпись: «Погибаю, но не сдаюсь». Наконец спустя полчаса внешне заскучавший от чтения приговора Константин Пономарев начал демонстративно переговариваться со своим защитником Владимиром Постанюком, причем говорил с каждой минутой все громче. «Адвокат Постанюк, подсудимый Пономарев, если вам неинтересно, вы можете выйти»,— не выдержала председательствующая. В ответ подсудимый Пономарев сделал вид, что пытается выйти из клетки. Конвоиры сделали предупреждающее движение в его сторону, после чего бизнесмен успокоился.

Приговор — восемь лет колонии общего режима — Константин Пономарев встретил с улыбкой. Его подельник Максим Загорский получил семь лет восемь месяцев. Он находился под подпиской о невыезде и также явно не ожидал от приговора ничего хорошего, поскольку пришел в суд с большой сумкой с вещами. Он все заседание молча просидел на скамье.

После приговора Константин Пономарев напоследок еще раз повеселил журналистов. Он повернулся к ним спиной, и оказалось, что за перерыв он успел сделать на футболке еще одну надпись — «ИКЕА + ФСБ = 8 лет».

Отметим, что суд полностью согласился с позицией следствия и прокуратуры (дело вело ГСУ Следственного комитета России, а обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь), признав Константина Пономарева и Максима Загорского виновными в заведомо ложном доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 306, а также ст. 33 и ч. 3 ст. 307 УК РФ). Подсудимые, как посчитал суд, создали преступную группу и организовали заведомо ложные показания свидетелей в суде, которым было обещано за содействие от $20 тыс. до $70 тыс. Таким образом, в подмосковных мировых судах они добивались решений, которые можно было в дальнейшем использовать в спорах с концерном. Действия подсудимых суд назвал «преступлением против правосудия».

Добавим, что нынешнее обвинение у господина Пономарева не единственное. В отношении него сейчас расследуются еще два уголовных дела — о неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам Константин Пономарев все обвинения в свой адрес отвергает.

Владислав Трифонов