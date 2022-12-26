IKEA вышла на финальный этап

Фабрику IKEA в Новгороде продадут уже в начале 2023 года. Сделку планируют закрыть до конца первого квартала, сейчас она на финальном этапе. Правда, покупатель до сих не определен — кандидатов несколько, сообщил «РИА Новости» губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Сначала сделку должен одобрить зарубежный владелец предприятия — компания IKEA. Затем уже окончательное решение примет Минпромторг, уточнил губернатор.

По неофициальной версии, сейчас осталось всего два кандидата на покупку, рассказал “Ъ FM” координатор профсоюза работников IKEA Александр Илларионов: «Работники удаляют логотипы IKEA на фабриках перед финальной продажей. При этом известно только, что число покупателей сократилось. Говорят, что осталось два кандидата. Неизвестно, будет ли покупатель брать все три фабрики вместе или каждую продадут отдельно.

При этом компания гарантировала сохранение занятости работников на ближайшие 12 месяцев. Этот пункт будет включен в сделку, о ней должны объявить в праздники, если стороны придут к соглашению с собственником».

Как уточнил господин Никитин, все потенциальные кандидаты уже посетили фабрику. Перед этим в ноябре производство на предприятии запустили в тестовом режиме. Круг интересантов невелик из-за текущей экономической ситуации, но IKEA остается прибыльным активом, говорит гендиректор агентства Infoline Иван Федяков: «На определенной стадии сделки компания раскрывает "интимные" данные о самом активе. Количество интересантов сокращается, потому что компания не всем заинтересована предоставлять полный объем информации.

И, несмотря на всю привлекательность, круг потенциальных покупателей невелик — АФК "Система", Segezha Group. АФК "Система" — это в принципе холдинг, который умеет работать с непрофильными активами в разных областях. Segezha — для них сделка оказалась бы синергетичной, так как это деревопромышленный холдинг.

По ряду категорий товаров IKEA до сих пор остается безальтернативным производителем. Сейчас на рынке наблюдается определенный дефицит стеллажей, мягкой мебели низкого ценового сегмента. В целом, несмотря на падение доходов населения, спрос на эту продукцию будет гарантирован в ближайшее время. Может быть, не в том объеме, в котором продавала сама IKEA, а в разы меньше».

В АФК «Система» в ноябре подтверждали интерес к активам IKEA. Шведская компания объявила о продаже своих производственных активов в России 15 июня. Предприятия IKEA находятся также в Ленинградской и Кировской областях. Главы обоих регионов сообщали в декабре, что сделки по продаже фабрик закроют в ближайшее время.

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Сабина Адлейба